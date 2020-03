Un jurado absuelve a ex ministro de Escocia de 13 acusaciones de violación y abusos sexuales

Un jurado compuesto por ocho mujeres y cinco hombres ha absuelto este lunes al ex ministro principal de Escocia Alex Salmond de 12 acusaciones de intento de violación y abusos sexuales.

En el caso de una decimotercera acusación concreta de agresión sexual, el veredicto ha sido de “no probado”.

La legislación penal escocesa contempla tres opciones: culpable, no culpable y no probado. En este último caso (“el veredicto bastardo”, en definición del escritor Walter Scott), el jurado puede estar convencido moralmente de la culpabilidad del acusado pero no ve suficientes pruebas para su condena.

Nueve mujeres, todas ellas trabajadoras del Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas en inglés) o del gobierno autónomo, acusaron a Salmond (65 años) de haber intentado agredirlas sexualmente desde su posición de autoridad. En eventos públicos, en el interior de su vehículo oficial, en un club nocturno y en su residencia oficial de Bute House, donde hasta en ocho ocasiones, según sus testimonios, intentó emborracharlas antes de abusar de ellas.

Los abogados de la acusación llegaron a definir al ex político durante los 10 días que duró el juicio en Edimburgo, como un “depredador sexual”. La defensa de Alex Salmond ha definido el juicio por su lado como una “burbuja política”.

“Al margen de la pesadilla que me ha tocado vivir durante los dos últimos años, no se compara en absoluto con la situación que todos estamos atravesando en estos momentos. Si pueden, vayan a sus casas y cuiden de sus familias. Que Dios nos ayude a todos”, ha dicho Salmond a la salida del juicio, en referencia a la crisis del coronavirus.

Su entorno ya sugiere que el político, que mantiene un alto nivel de apoyo entre la comunidad nacionalista, podría estar pensando en un regreso a la primera línea.

La actual ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha tomado distancia de su predecesor en los últimos años, pero no han hecho lo mismo algunas figuras relevantes de la formación.

“Debe haber una investigación independiente sobre el modo en que el SNP ha manejado internamente estas acusaciones (…) No hace falta decir que Salmond debe ser readmitido como afiliado de inmediato, si así lo solicita, y que su papel en la historia de este partido debe recuperar la preeminencia que tuvo”, ha dicho Joanna Cherry, una de las diputadas nacionalistas en Westminster.

Salmond llevó al SNP a posiciones de prevalencia en Escocia e impulsó el referéndum de independencia de 2014. La derrota de la postura separatista, por 10 puntos de diferencia, forzó al político a renunciar al liderazgo del partido.