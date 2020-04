“Una de las cosas que tiene el ser ministro es que uno no puede decir lo que se le dé la gana”

El timonel de RN, Mario Desbordes, abordó este martes la polémica generada tras los dichos del titular de Salud, Jaime Mañalich, quien criticó públicamente a la prensa, señalando que una de las cosas que tiene el cargo de ministro de Estado, “es que uno no puede decir lo que se le dé la gana”.

Ayer, en tanto, el ministro Mañalich reiteró no tener ambición de ser parlamentario o de aparecer en las encuestas, por lo cual dijo que “no tengo problema en hablar directo y en hablar con lo que yo estimo que es la verdad”. A la vez que descartó que el gobierno le haya “quitado el piso” o le llamara a la “corrección” tras sus palabras.

“No es el minuto de la pelea chica”

Al respecto, el líder de RN comentó que “es importante que las autoridades estemos concentradas en el combate al coronavirus y ojalá no participáramos de polémicas completamente estériles. Este no es el minuto de la pelea chica, de la pelea de trincheras, de la discusión política tradicional, nosotros tenemos que elevar el nivel de la discusión y eso también corre para los ministros de Estado”.

A su juicio, “los ministros de Estado deben concentrarse en el combate del coronavirus. En el caso del Ministerio de Salud, que está haciendo un buen trabajo el ministro Mañalich y yo apoyo su gestión como ministro. El ministro no puede seguir enfrascado en una polémica a la semana, el debe concentrarse en el tema comunicacional, en el combate al coronavirus, y no puede seguir peleando con alcaldes, medios de comunicación y un largo etc.. Yo espero que el ministro se concentre en eso y vaya 100% su esfuerzo a avanzar en el combate al coronavirus”.

Con esto, Desbordes aludió a lo dicho ayer por Mañalich, de que “no le interesa ser candidato, que no le interesan las encuestas, ahí hay un problema entonces en donde estamos entendiendo las cosas distinto. Esto no tiene nada que ver con ser candidato, con caerle bien a la gente y quedar bien en las encuestas, se trata de asumir el cargo con todo lo que significa”.

Cuidar el lenguaje y las formas

Ante esto, recalcó que “una de las cosas que tiene este cargo de ministro de Estado, es que uno no puede decir lo que a uno se le dé la gana, uno tiene que tener cuidado y se tiene que restringir”.

Y agregó que “siempre las comunicaciones son una de las áreas más difíciles, más complejas para cualquier gobierno, en momento de crisis como estos obviamente se produce una dificultad mayor, porque la gente está pendiente de lo que está diciendo la autoridad de manera muchísimo más masiva, la polémica, las peleas, los conflictos en este minuto no corresponde”.

Según Desbordes, “tiene muchos beneficios ser ministro de Estado, es una cosa muy linda, pero también tiene carga, una de las cargas es que no puede decir lo que se le dé la gana, tiene que cuidar su lenguaje, tiene que cuidar los modos, las formas. No puede hablar como si fuera una persona completamente autónoma, porque representanta al gobierno de Chile y también al gobierno de una coalición que es Chile Vamos. Nadie llegó a ser ministro de Estado gratis, es porque hemos ganado elecciones, hemos logrado instalarnos en el gobierno y tenemos una propuesta al país y hay que actuar en consecuencia”.

Emol