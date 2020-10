Uno de los detenidos por decapitación de profesor es padre de una de sus alumnas

– En un video llamaba “delincuente” a Samuel Paty, el maestro asesinado por mostrar caricaturas de Mahoma en una clase de libertad de expresión.

El 9 de octubre, una semana antes de que Samuel Paty fuera decapitado por un joven de 18 años en Francia y su cabeza fuera difundida por las redes sociales del terrorista, uno de los padres de sus alumnos grabó un video criticando duramente su clase y acusándolo de echar a su hija de la clase.

El hombre, Brahim Chnina, subió el video de poco más de 2 minutos en el que incluso da su número de celular para que otros padres se sumen a sus reclamos: “Este delincuente no puede seguir en la educación nacional, no puede seguir educando a los niños y tiene que educarse a sí mismo”.

En las imágenes, este padre cuenta su versión de lo que habría sucedido en el aula. “Decidí hacer este video para contarles que mi hija está conmocionada por el comportamiento de su profesor, ya no me gusta usar esa palabra, es un delincuente que se supone que les enseña historia y geografía. Esta semana, se tomó la libertad de pedir a los estudiantes musulmanes que levantaran la mano y les dijo que se fueran”, aseguró. Y agregó: “Mi hija se negó, preguntando por qué. Le dijo que iba a mostrar una imagen que podía impactarlos. Algunos estudiantes salieron, pero no mi hija. Efectivamente, mostró a un hombre desnudo y dijo que era el profeta… El profeta de los musulmanes”.

Siempre mirando a cámara en modo selfie, Chnina acusó a Paty de emanar odio. “¿Qué mensaje quería transmitir a esos niños? ¿Por qué el odio? ¿Por qué un profesor de historia actúa así delante de niños de 13 años?”.

Chnina fue arrestado junto con otras ocho personas en el proceso antiterrorista abierto tras la decapitación del profesor de historia. Las autoridades investigan cuánto tuvo que ver su video con la decapitación del maestro, si pudo influenciar de alguna manera al terrorista.