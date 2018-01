Varios muertos y detenidos en operativo para capturar a piloto que se rebeló contra Maduro

Una intensa operación en Venezuela para capturar al ex policía Oscar Pérez, quien en 2017 atacó desde un helicóptero edificios gubernamentales, dejó este lunes varios muertos -entre ellos dos policías- y cinco detenidos.

“Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y (otros) cinco criminales fueron capturados y detenidos”, anunció un comunicado del Ministerio del Interior, sin precisar si Pérez está entre los muertos o detenidos.

Pérez, piloto y actor aficionado de 36 años, permaneció con sus hombres acorralado desde la madrugada en una casa en El Junquito, 25 kilómetros al noroeste de Caracas, y en una docena de videos que difundió en sus cuentas de Instagram había acusado a las autoridades de querer matarlo pese a que estaban dispuestos a entregarse.

Según la nota oficial, Pérez y sus hombres estaban “fuertemente apertrechados (armados) con armamento de alto calibre”, y “abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad”, lo que dejó dos policías muertos y cinco heridos.

El Ministerio del Interior agregó que el grupo de Pérez intentó “detonar un vehículo cargado de explosivos”. “Los efectivos fueron atacados por los violentos cuando estaban negociando las condiciones para su entrega y resguardo”, subrayó.

El pasado 27 de junio, Pérez y otros hombres no identificados sobrevolaron Caracas en un helicóptero de la policía científica, lanzaron cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dispararon contra el Ministerio de Interior, sin dejar víctimas.

El hecho ocurrió en medio de una oleada de protestas contra el Presidente Nicolás Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

“Moriremos de pie”

Periodistas de la Agence France-Presse, que intentaban llegar al sitio -cuyo acceso fue bloqueado por las autoridades-, vieron pasar un tanque del Ejército, grupos de comandos especiales y ambulancias.

“Nos están disparando con lanzagranadas francotiradores, dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar”, dijo Pérez, en un video donde se vio con el rostro ensangrentado y en compañía de otros hombres armados, en medio del tiroteo.

“Moriremos de pie defendiendo a nuestra Tierra, pero nunca de rodillas ante los tiranos”, según otro de los últimos mensajes publicado en la cuenta de Pérez @equilibriogv.

En diciembre pasado, Pérez se atribuyó la autoría de la “Operación Génesis” que terminó en el asalto a una base militar en Laguneta de La Montaña, población del estado de Miranda (norte), donde fueron robados 26 fusiles Kalashnikov y tres pistolas.

Maduro, quien aún no se ha pronunciado sobre la operación contra Pérez, acusó entonces a Estados Unidos de estar detrás del ataque y pidió a la Fuerza Armada “tolerancia cero con los grupos terroristas” y repelerlos con “plomo”.

“Salgan a las calles”

El piloto, quien desde entonces publicó varios videos en los que dice luchar contra la “narcodictadura” y “tiranía” en Venezuela, era buscado por las autoridades bajo acusación de “terrorismo” y tenía orden de captura en Interpol.

“Le quiero pedir a Venezuela que no desfallezcan, que luchen, que salgan a las calles, es hora que seamos libres, y solo ustedes tienen el poder ahora”, recalcó.

Declarado el hombre más buscado de Venezuela, Pérez se presentó sorpresivamente, dos semanas después del ataque desde el helicóptero, en una vigilia que organizó la oposición por la muerte de manifestantes en las violentas protestas de 2017.

