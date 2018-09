Vaticano suspende por 10 años a otro cura por abusos en un colegio

El Vaticano ha suspendido al sacerdote José Manuel Ramos, acusado de cometer abusos sexuales en el Colegio Juan XIII de Puebla de Sanabria, Zamora, entre 1981 y 1984, y desterrarle durante 10 años de la diócesis de Astorga, a la que pertenece el pueblo.

Durante ese tiempo, deberá residir en otro obispado. Tras ese periodo, el cura, que anteriormente también fue acusado de abusar sexualmente de menores en el seminario de La Bañeza, León, hace 30 años, podrá regresar a su diócesis para vivir en la casa sacerdotal y celebrar la eucaristía con autorización expresa, informó el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez. La noticia llega cuando los abusos ya han prescrito, ya que el plazo máximo son 15 años desde que la víctima cumple 18 años.

La resolución, emitida por la Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, considera probados los hechos denunciados a principios de 2017 por una víctima más de tres décadas después de que sucedieran y lo califica como delito grave de abusos sexuales a menores. El obispo valoró la pena de Ramos como “muy dura” y explicó que no se ha decidido a expulsarle (el castigo más elevado para un religioso) porque el delito lo cometió hace 30 años “y en su ejercicio de la profesión posterior no se han producido problemas”.

Menéndez destacó que ha informado personalmente de la decisión tanto a la víctima que denunció como al sacerdote. La Diócesis no dijo si habrá una indemnización económica para el afectado. “Le he pedido perdón en nombre de toda la comunidad y me he puesto a su disposición para acompañarle espiritualmente”, subrayó el obispo.