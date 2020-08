Veteranos políticos, tanto demócratas como republicanos, argumentaron que Joe Biden es el hombre indicado

El Partido Demócrata nominó formalmente a Joe Biden como su candidato a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Los líderes del partido, políticos de nueva generación y votantes de todos los estados se unieron a una convención virtual extraordinaria por la pandemia del coronavirus que dará inicio a la campaña para derrocar a Donald Trump.

Para alguien que ha pasado más de tres décadas con la vista puesta en la presidencia, el martes en la noche se materializó un antiguo objetivo. Pero ocurrió de una forma que Biden, de 77 años, no podría haber imaginado hace apenas unos meses, antes de una pandemia que ha provocado un profundo cambio en el país y en su campaña.

En lugar de en un centro de convenciones de Milwaukee como se planeó en un principio, los delegados participaron con una serie de intervenciones tanto grabadas como en vivo.

Biden celebró su nuevo estatus de nominado demócrata junto a su esposa y a sus nietos en la biblioteca de una escuela en Delaware.

Los momentos más esperados de la convención tendrán lugar en las dos próximas noches. Kamala Harris iba a aceptar su nominación como compañera de fórmula de Biden anoche, convirtiéndose oficialmente en la primera mujer negra en la boleta presidencial de un gran partido. El ex Presidente Barack Obama también intervendrá como parte de sus redoblados esfuerzos para derrotar a su sucesor.

Biden dará su discurso de aceptación este jueves en la noche, en un salón de convenciones en su mayoría vacío cerca de su casa, en Delaware.

Críticas a Trump

El candidato aprovechó la segunda noche de las cuatro de la convención para mostrar a una serie de veteranos políticos, tanto demócratas como republicanos, que argumentaron que tiene experiencia y energía para reparar el caos creado por Trump tanto en el país como fuera.

El ex Presidente Bill Clinton, el ex secretario de Estado John Kerry, y el ex secretario de Estado republicano Colin Powell estaban entre los grandes nombres de un programa que hacía hincapié en un tema sencillo: el liderazgo importa. El ex Presidente Jimmy Carter, de 95 años, también hizo una breve aparición.

Trump arremete contra Biden

y Obama

Por su parte, Trump pasó el martes cortejando a los votantes indecisos en un esfuerzo por atraer la atención de la convención de Biden. En un acto en Arizona, cerca de la frontera con México, durante el día, el republicano dijo que una presidencia de Biden desencadenaría “una avalancha de inmigración ilegal como nunca antes ha visto el mundo”.

Trump también respondió al discurso de la ex Primera Dama Michelle Obama en el arranque de la Convención Nacional Demócrata defendiendo la labor de la actual Administración y criticando la de la anterior, encabezada por Barack Obama.

“Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald J. Trump no estaría aquí, en la preciosa Casa Blanca, si no fuese por la gestión de su marido, Barack Obama”, dijo Trump en Twitter, desde donde recordó que su próximo rival electoral, Joe Biden, también formaba parte del gobierno “más corrupto de la historia”.

Publimetro