Zoológico alemán evalúa sacrificar animales debido a la crisis sanitaria

Una lamentable información dieron a conocer autoridades de un zoológico en Alemania, luego que reconocieran que la crisis sanitaria ha impacto fuertemente en sus finanzas. Aquello los llevaría a tomar medidas extremas, como sacrificar algunos de sus animales para alimentar a otros.

Se trata del recinto llamado Tierpark Neumünster, ubicado en Hamburgo, el cual permanece cerrado desde el pasado 15 de marzo y no ha tenido ingresos por concepto de venta de entradas.

En una entrevista con The New York Times la directora del recinto, Verena Kaspari, indicó que actualmente sobreviven con donaciones de empresas privadas, ya que no han tenido aportes de parte del municipio.

Se agotaron las reservas

Junto con eso, Kaspari sostuvo que en las últimas semanas se les ha hecho muy difícil alimentar a los animales, ya que no existen reservas grandes de dinero y los proveedores no pueden realizar los recorridos habituales para abastecer a las ciudades.

Ante este hecho, la directora sostuvo que su última opción será sacrificar algunos animales para poder alimentar a otros. Esta situación, según la funcionaria, ocurriría en un caso extremo.

“Si ya no tengo dinero para comprar alimento, o si pasa que mi proveedor de comidas ya no puede entregarlas debido a las restricciones, entonces tendría que sacrificar animales para alimentar a otros”, indicó.

A ese comentario agregó: “Esto sería realmente en el peor de los peores escenarios”.

Kaspari no indicó qué criterios utilizarían para seleccionar los animales que serían sacrificados, aunque dejó en claro que el oso polar Vitus, el más grande de toda Alemania, no correrá esta suerte.

Animalistas en

pie de guerra

Como era de esperarse, la información generó bastantes críticas en organizaciones animalistas de aquel país, quienes llamaron a las autoridades del lugar a tener conciencia respecto al cuidado de sus animales.

“En lugar de inventar escenarios de horror, el zoológico debería hacer todo lo posible para que sus animales superen la crisis con sus reservas financieras”, indicaron desde Peta Alemania.

Por lo pronto, desde la organización anunciaron que enviarán una carta al gobierno para impedir una posible “barbarie animal”.