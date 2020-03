Consciente del revuelo provocado, Piñera entregó posteriormente una breve declaración para intentar corregir sus dichos.

“A veces no es sólo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas (…) Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra”. La frase del Presidente Sebastián Piñera durante la promulgación de la Ley Gabriela, abrió toda una polémica al dar a entender que las víctimas de abuso tenían cierto grado de culpabilidad.

Los dichos de Piñera causaron indignación, no sólo porque la principal autoridad del país nuevamente cae en declaraciones desafortunadas que en nada calzan con el cambio cultural instalado en el país, sino también porque pronunció esos comentarios en la firma de una ley emblemática para las mujeres, como lo es la norma que amplía la tipificación del delito de femicidio.

Además, sus dichos echan “más leña al fuego” en una semana clave para el movimiento feminista, considerando la conmemoración el domingo del 8-M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y la Huelga Feminista, que apuestan a ser masivas.

Reaciones

Las reacciones a las declaraciones del Presidente no se hicieron esperar. Incluso desde la derecha, el líder del Partido Republicano José Antonio Kast criticó sus dichos: “Presidente: la culpa no es de las mujeres sino de aquellos que las matan, violan, golpean o abusan de ellas. Nuevamente, una declaración inaceptable”.

En la oposición, la condena fue unánime. “¿Qué pretende @sebastianpinera? Plantear a las mujeres como culpables de ser abusadas es un nuevo llamado abierto al conflicto para justificar la represión. Esa es su estrategia y no caeremos en la trampa. “El Estado opresor es un macho violador””, escribió en Twitter la senadora DC Yasna Provoste.

“Ahora la culpa es de las víctimas. Piñera se supera a sí mismo cada día”, dijo por su parte a través de Twitter el diputado RD, Giorgio Jackson, mientras el senador socialista José Miguel Insulza fue enfático: “Señor Presidente su comentario en promulgación de la Ley Gabriela es inaceptable e irresponsable. El No es No”.

En la misma línea opinó el DC, Matías Walker Prieto, “lo que dijo el Presidente es una aberración, trasladando responsabilidad en ciertos casos a la mujer abusada. Viendo el video, es la parte en que improvisa y se sale de la minuta que tenía. Cómo no le pueden aconsejar hablar menos, y ser más Jefe de Estado”.

Maya Fernández (PS), quien había celebrado la promulgación de la ley, tampoco pudo contener su molestia. “Se promulgó la #LeyGabriela, proyecto que fue impulsado por la familia de Gabriela Alcaíno especialmente por su papá. Todo mi reconocimiento a la familia de Gabriela que trabajó y lucho día a día por sacar la ley (…) No puedo creerlo, es una vergüenza que (el Presidente) diga esto, ahora la culpa es de nosotras las mujeres”.

Las referencias a Las Tesis también fueron una parte importante de las críticas al Mandatario. En este sentido, la diputada socialista, Daniella Cicardini, escribió en sus redes que “entonces “la culpa sí era de ella” Presidente Indigna que tras la lucha por #LeyGabriela, después de #LasTesis y meses de miles de mujeres gritándolo en la calle y el mundo, Ud. demuestre una vez más que no ha entendido nada. Lo volveremos a dejar muy claro este #8M2020”

Finalmente, la misma línea siguió el presidente del Senado, Jaime Quintana, quien también recordó al colectivo feminista. “Mientras mujeres en todo el mundo hacen suyo el grito chileno que dice “la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía”, el Presidente habla de la “posición de ser abusadas”. El choque cultural entre el gobierno y la sociedad es demasiado fuerte. Las víctimas no son culpables”.

Nueva declaración de Piñera

Consciente del revuelo provocado, Piñera se acercó a los periodistas que cubren La Moneda y entregó una breve declaración a la prensa para intentar corregir sus dichos. “Hoy promulgamos la Ley Gabriela que permite fortalecer la capacidad de la sociedad para proteger a las mujeres contra todos abusos o violencia que puedan sufrir, y además permite castigar con mayor severidad a los agresores”, comenzó señalando.

Luego, añadió que “quiero ser muy claro: la posición de nuestro gobierno es tolerancia cero contra todo tipo de violencia o abusos contra mujeres. Por eso llamo a todas las mujeres de Chile a denunciar de inmediato cualquier riesgo o amenaza contra su integridad o contra su vida para que puedan recibir de inmediato en forma oportuna y eficaz la protección del Estado, esa es la posición de nuestro gobierno y porque creemos que las mujeres y los hombres tenemos absolutamente igualdad de derechos, de oportunidades y dignidad”.

La ministra de la Mujer, Isabel Plá, también trató de explicar los dichos de Piñera. “El Presidente lo que ha querido decir no tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer, el Presidente lo que ha dicho, ‘sepan las mujeres, sepan las mujeres de nuestro país que cuando ustedes denuncian van a contar con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de las instituciones y con el apoyo de todos los poderes de Estado’, eso es lo que ha querido decir”.

Papá de Gabriela lamentó dichos de Piñera: “La culpa nunca va a ser de la mujer”

Fabián Alcaíno, papá de la joven que inspiró la Ley Gabriela, lamentó una de las declaraciones que dio este lunes el Presidente Sebastián Piñera, en medio de la ceremonia de promulgación de esta iniciativa, que amplía la calificación del delito de femicidio.

Tras mencionar una cita de la joven víctima, en la que recordaba que su madre le enseñó que nadie le podía “poner el dedo encima, ni la mano ni nada”, el Mandatario planteó que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas”.

“Tenemos que corregir al que abusa y también tenemos que decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra, y que la sociedad entera la va a ayudar y respaldar en denunciar y en evitar que esos hechos sigan ocurriendo”, señaló el Mandatario.

Fabián Alcaíno cuestionó en Cooperativa esta reflexión del Presidente: “Son palabras bastante desafortunadas, porque es no escuchar, es no entender que acá la culpa no es de la mujer”.

“Desafortunadamente, este tipo de hombres (los maltratadores) tienen una mezcla súper letal de inteligencia y habilidad para envolver y disminuir a una mujer, pero la culpa nunca va a ser de la mujer en estos casos”, insistió el padre, afectado por un femicidio doble, porque el asesino de su hija también mató a Carolina Donoso, su madre.

“Me estoy dando por enterado con lo que acabo de escuchar”, añadió Alcaíno a Cooperativa: “La emoción es tan grande cuando se está promulgando la ley que es en honor de una hija, que uno pierde la noción de muchas cosas”, reconoció.

Reacción de Vallejo y Cariola

Las diputadas del PC Karol Cariola y Camila Vallejo, impulsoras del proyecto, no asistieron a la actividad en La Moneda, y optaron por manifestarse frente al Palacio junto a otras organizaciones feministas, pero, de igual forma, rechazaron lo señalado por el Mandatario.

“La violencia machista no tiene justificación. Las mujeres no son culpables ni responsables de que las terminen asesinando. Si él sigue creyendo eso es porque no ha entendido nada”, afirmó Vallejo.

La parlamentaria citó la intervención del colectivo LasTesis “y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía” para preguntarse “qué parte de esa oración el Presidente no entendió, parece que nada”.

En tanto, Cariola sostuvo que “tenemos un Presidente que no solamente es víctima del patriarcado, sino que además es un Presidente que no entiende de qué estamos hablando las mujeres cuando decimos que la violencia machista tiene que terminar”.