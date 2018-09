Abogado de Precht acusa que el Vaticano lo expulsó como “chivo expiatorio”

El abogado que defenderá al ex sacerdote Cristián Precht por las acusaciones de abusos sexuales a menores de edad, en el denominado “Caso Maristas”, Luciano Fouillioux, criticó la decisión que tomó el Vaticano de expulsar a su cliente.

Para Fouillioux, el tema no está cerrado, ya que cree que el Papa Francisco no sabe sobre el tema: “El comunicado no está firmado por el papa. No está informado totalmente de esta situación”, señaló en entrevista con el diario El Mercurio.

Incluso se aventuró a indicar que la expulsión de Precht se deba a que la iglesia católica quiere ocultar algo: “¿Por qué Precht va a tener que responder por todo lo que ha hecho o no la iglesia, por Karadima, Barros, Cox y otros? A ellos, con estas mismas conductas, si es que ha habido conductas lesivas por parte de Precht, los mantienen todavía en la Iglesia”.

“¿Por qué están tratando de hacer de Precht, la Iglesia estoy hablando, el chivo expiatorio para resolver todos sus problemas? Eso tiene que ver con otras razones, más profundas”, agregó.

Fouillioux asegura que el ex vicario ha sido tomado “como un ejemplo de autosantidad respecto de ellos, sin permitirle ni siquiera probar nada. Termina siendo una utilización para sí mismo, para ellos mismos. Lo entregan sin mirar”.

El abogado sentencia que Precht ha sido víctima de una “reacción corporativa entre la Congregación para la Doctrina de la Fe y la curia chilena del Arzobispado”, junto con puntualizar que las acusaciones de las principales víctimas del ex sacerdote son “total y completamente falsas”.