Abogado que investigó abusos de Renato Poblete advierte que hay otras 24 eventuales víctimas

l abogado laico Waldo Bown, cuya investigación encargada por la Compañía de Jesús confirmó abusos de Renato Poblete a 22 mujeres entre los años 1960 y 2008, reveló que también se tiene información de más de una veintena de “eventuales víctimas” del sacerdote.

En su informe, que dio a conocer la orden esta semana, el abogado constató que las denuncias son “plausibles y creíbles” y que el cura “abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó durante sus años como sacerdote”.

En una extensa entrevista que publica este domingo La Tercera, Bown apuntó que, “además, se estableció que existen noticias de otras 24 eventuales víctimas, aproximadamente. Digo aproximadamente, porque algunos de esos 24 casos consisten en personas afectadas que no fueron individualizadas y que no habiendo sido individualizadas, tampoco puede descartarse que se trate de una eventual víctima”.

En tanto, consultado sobre las mujeres afectadas que declararon en su indagatoria, apuntó que “creo que muchas se comunicaron directamente y me plantearon su intención de declarar, o de conversar. Hubo varios casos en que los datos para identificar eventuales víctimas nacen de otras declaraciones y ahí hay que buscar la forma de ubicarlas. Hubo otros casos en que víctimas o testigos se comunicaron primero con la Compañía y ellos las derivaban a mí”.

Respecto a ellas, explicó que “como los hechos denunciados van desde 1960 a 2008, los contextos temporales fueron cambiando” y, de esa forma, de acuerdo a lo que declararon, “las víctimas reaccionaban de otra forma, de acuerdo a las épocas”.

“Pero el patrón de comportamiento del investigado -expuso el abogado-, de acuerdo a los antecedentes, fue siempre el mismo: Poblete seleccionaba a personas con alguna vulnerabilidad, ya sea por edad, en el caso de niñas; ausencia de alguno de los padres, o momentos de peleas de las víctimas con alguno de los padres o madres; problemas sentimentales de las víctimas; problemas de discernimiento religioso, como el caso de la señora (Marcela) Aranda y otras víctimas; dependencia laboral; ayuda como guía de tesis; necesidades económicas”.

Consultado sobre el hecho de que los abusos fueran denunciados en esta época, con el sacerdote ya muerto, Bown contrastó en el matutino que “las víctimas estaban vivas y ciertamente no tienen responsabilidad en que Renato Poblete haya muerto”.

“Ellas merecían ser escuchadas, una víctima no pierde el derecho a denunciar por el hecho de que a quien imputa responsabilidad esté muerto”, subrayó, precisando que “en estas circunstancias, es razonable que las conclusiones del investigador, yo en este caso, no sean sobre la culpabilidad del investigado, sino sobre la plausibilidad y credibilidad de las denuncias de quienes se presentan como víctimas”.

En tanto, respecto a una presunta “complicidad” de parte de los jesuitas con los abusos de Poblete, puntualizó que “es un aspecto que al menos yo no detecté en este caso”, en un marco “donde mis facultades de investigación son limitadas”.

Poblete habría sido

informante de EE.UU.

Luego del informe del abogado Waldo Bown encargado por los Jesuitas y que dio cuenta de los abusos cometidos por el sacerdote Renato Poblete, han salido a la luz nuevas aristas sobre la vida del religioso.

Esta vez, diario La Tercera publicó parte de lo que fue su vida política, donde se dice que habría sido informante de Estados Unidos en la época en que Augusto Pinochet estaba en el poder.

También se detallan algunos mensajes enviados al gobierno de Estados Unidos desde la embajada de nuestro país, donde se dan a conocer hechos narrados por Poblete y que tienen relación con los encuentros entre el cardenal Raúl Silva Henríquez y Augusto Pinochet.

Al respecto, el ex diputado y ex ministro Jorge Burgos (DC), quien en ese tiempo era parte del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, señaló no tener conocimiento de la vinculación de Poblete con Estados Unidos, pero recordó que el sacerdote era una persona muy conocida, sobre todo por su trabajo con el Hogar de Cristo.

El reportaje además recuerda el rol que cumplió Poblete como intermediario en el secuestro de Cristián Edwards por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Burgos señaló que este hecho fue público y notorio en su momento y que fue la misma familia Edwards quien lo eligió como intermediario, cumpliendo el rol a cabalidad.

Según explicó, en ese momento no era extraño que alguien de su connotación fuera elegido como intermediario para entregar el dinero a los secuestradores, pero agregó que “visto en la época actual, es diferente”.