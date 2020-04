Abogan por apoyos para choferes y dueños de taxis colectivos

Gremios aseguraron ante la Comisión de Transportes que han quedado fuera de los paquetes de emergencia y claman por ayuda económica por los meses de pandemia. Senadores analizan alternativas

Totalmente “desprotegidos” y al margen de cualquier ayuda del Estado aseguran estar los trabajadores y dueños de vehículos del transporte público de pasajeros.

Los efectos de la pandemia Covid- 19 sometieron al rubro a una profunda crisis, “con una merma de un 50% en sus ingresos, sin garantías de insumos básicos para su protección y, en algunos casos, arriesgando la pérdida de sus vehículos por no poder pagar sus créditos”.

De ello dieron cuenta diversas organizaciones taxis colectivos e independientes a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, quienes en conjunto hicieron un fuerte llamado de atención al Ejecutivo por las medidas para enfrentar este complejo escenario.

Desde la instancia legislativa, existe consenso en que están los recursos disponibles para solventar al gremio, considerando que “el transporte menor aporta unos 2.500 millones de dólares anuales al fisco por impuesto específico, sumado a los recursos del fondo espejo del Transantiago”.

En tanto, desde el Ministerio no existe total convicción sobre la idea de entregar un bono exclusivo. “Me preocupa sacar adelante la actividad, pero no podemos desconocer que el impacto es mucho más amplio y, en ese sentido, el diseño de los paquetes de ayuda están dirigidos a características de personas más que a rubros específicos”, explicó la ministra Gloria Hutt.

En la cita estuvieron presentes representantes de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch), la Confederación de Taxis de Regiones, la Coordinadora Nacional de Conductores de Colectivos (Cornaconcol), la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen); y otras agrupaciones de transporte regional.

Soluciones

El gremio de taxistas pide que se les aporte económicamente por 3 meses para cubrir sus necesidades básicas. Además, los dueños de vehículos deben costear la mantención de sus herramientas de trabajo, para lo cual se debería utilizar los fondos espejo.

Tras las palabras de la secretaria de Estado, el senador Jorge Pizarro cuestionó duramente la voluntad del Gobierno en esta materia. “Los taxistas, conductores y propietarios no pueden acceder al seguro de cesantía, al Fogape, no pueden recibir el Bono Covid, tampoco acceder a facilidades en los bancos. Aquí viene una discusión más de fondo y yo digo que el Gobierno ha sido soberbio para no responder integralmente”, señaló.

El senador Francisco Chahuán aseguró que la instancia se ha preocupado del tema y hay conversaciones avanzadas con el Ejecutivo. “Este es un tema sensible y hay que ponerle toda la velocidad necesaria para evitar un conflicto artificial en términos de que hay propuestas presentadas al Presidente Piñera y espero que tengamos el apoyo para sacarlo adelante”.

El senador Alejandro García Huidobro cree que una alternativa sería una compensación por el impuesto específico y la entrega de bonos de capacitación a los conductores vía Sence.

“Ya hubo un experimento positivo cuando hubo una compensación respecto del impuesto específico y creo que ahí hay una oportunidad concreta, con el fin de que podamos entregarle no solamente a los dueños de vehículos, sino también a sus trabajadores”.

El presidente de la instancia, el senador Juan Pablo Letelier, fue categórico en señalar que “no va a permitir que se discrimine a este sector” y apuntó al Ministerio de Hacienda. “Que no diga que no hay recursos. En el Tesoro Público hay un porcentaje inmenso, más de 211 millones de dólares el año pasado por no uso del fondo espejo que el sector los puede usar”.

También precisó que es urgente contar con un Registro Único Nacional de Conductores de Taxis Colectivos para viabilizar estas ayudas y que “no corresponde que se deje fuera a los conductores porque no se hace el esfuerzo de armar este registro”.