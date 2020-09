Abren sumario sanitario contra diputados Gabriel Silber (DC) y Loreto Carvajal (PPD)

El parlamentario de la falange pasó por un punto de fiscalización

sin portar pasaporte sanitario ni credencial que lo autorizara, en tanto

que la legisladora evadió el control en la aduana sanitaria.

La seremi de Salud de Ñuble anunció que también se abrirá un sumario sanitario en contra del diputado Gabriel Silber (DC). Así, se suma a la misma acción que hay contra la parlamentaria Loreto Carvajal (PPD).

En el caso del falangista es por pasar por un control sanitario en la sureña región. Fuentes señalaron a Emol que fue fiscalizado por Carabineros y que no portaba pasaporte sanitario para entrar a la región, ni tampoco una credencial. Ante esto, los funcionarios policiales lo buscaron en

internet, y al percatarse que era un diputado, le permitieron seguir su camino.

Sin embargo, la Seremi señaló que “se acreditó que el diputado no tiene residencia en la Región del Biobío por lo que se iniciará un sumario sanitario por la resolución exenta 777 del Minsal, que impide desplazamiento entre regiones sin la debida justificación (trabajo, residencia, salud o funeral)”. Misma situación vivida por la diputada PPD Loreto Carvajal. La diferencia es que la parlamentaria evadió el control sanitario en la aduana sanitaria de Santa Clara Ruta 5 Sur (Pemuco, acceso sur a Ñuble).

Explican que “el sumario se inicia por incumplir la medida sanitaria de prohibición de desplazamiento hacia otros lugares de residencia, distintos a su domicilio particular habitual, infringiendo con ello la Resolución Exenta 591, numeral 44, de fecha 25/07/2020 del Ministerio de Salud; artículo 36 del Código Sanitario; DS 4 que decretó Alerta Sanitaria y la Resolución 777 del 16/09/2020 que impide desplazamiento entre regiones sin la debida justificación (trabajo, residencia, salud o funeral)”.

En este caso, el jefe de Defensa Nacional de Ñuble, Rubén Segura, explicó que “Carabineros de servicio en la aduana sanitaria de Santa Clara efectuó un control a la honorable diputada, señora Loreto Carvajal, donde ella procedió a identificarse y a señalar que se dirigía con destino a Santiago y que por razones de tiempo no podía someterse a control sanitario”.

A ambos parlamentarios se les notificará mediante carta certificada en el Congreso.

Hasta ahora, Carvajal sólo se ha referido al tema a través de su cuenta de Twitter, donde afirmó: “Intendente Martín Arrau, con más fuerza seguiré fiscalizando y haciendo la pega. Estamos en estado de excepción, no en dictadura… No me inhibiré de trabajar en la región por la gente, el retroceso y la acciones en pandemia que ya suman más de 100 fallecidos requiere gestión verdad”.

