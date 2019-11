Alcalde Sharp acusa intencionalidad en incendios ocurridos en Valparaíso

A raíz de los múltiples incendios forestales que se han registrado en Valparaíso en los últimos días, el alcalde Jorge Sharp apuntó en Cooperativa a una presunta intencionalidad y planteó que hay “alguien” que le está “queriendo hacer daño a la ciudad” y que está actuando de “manera criminal”.

Sobre el último foco, que se registró este lunes entre el paradero 12 y 17 del cerro Rodelillo, Sharp detalló que el siniestro se inició “en una quebrada que da hacia la bajada a Santos Ossa, que por la característica de su propagación y explosión habla de intencionalidad. No fue provocado por acción de la naturaleza, sino que pareciera ser con la acción humana”.

Incluso el jefe de emergencias de la Municipalidad de Valparaíso, Ezio Passadore, dio a conocer que militares que participaban en el combate de un incendio en Rodelillo encontraron un bidón con acelerante en la zona donde comenzó el siniestro.

Por ello, Sharp reiteró su solicitud de que el Ministerio Público le dé exclusividad a la indagatoria de los incendios, y aseguró al respecto que conversó con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, “para que nos ayude a presionar para que se pueda designar un fiscal especial que pueda investigar estos hechos”.

“Lo de hoy día (lunes) se vincula con lo de ayer; ayer tuvimos otro incendio en cerro Jiménez, que no tiene nada que ver con este incendio ni con el de Placilla de Peñuelas”, remarcó la autoridad comunal.

“Hay alguien que le está queriendo hacer daño a la ciudad, que está actuando de manera criminal. Hemos tenido, desde hace tres o cuatro días, casi un incendio diario y no todos tienen que ver con el otro, son focos completamente distintos”, lo que aumenta la sospecha respecto a sus orígenes, dijo Sharp.

Por ello pidió que “la Fiscalía actúe, que las querellas no queden simplemente en una acción judicial, sino que se produzca una investigación. Espero que las instituciones estén a la altura con Valparaíso porque requerimos saber lo que está pasando. Esto no es una falta de trabajo municipal, no tiene que ver con un foco de basura o un problema de microbasurales, al menos estos incendios tienen otro origen. No es azar, está muy claro”.

Sobre el incendio en Rodelillo, reportó que a esta hora la emergencia está “contenida”, en tanto que aún no se han clarificado los daños: “Se está por confirmar si se ha producido pérdida de casas, se habla de que serían entre seis y siete; no tenemos todavía clara la cantidad de damnificados, está el personal municipal contactando a los eventuales damnificados para poder catastrarlos”.

Destacó que “hay imágenes en televisión que muestran cómo los vecinos han jugado un rol súper protagónico en ayudar a Bomberos”, aunque, ante denuncias de voluntarios de que una turba les quitó el material para intentar apagar el fuego por ellos mismos, reconoció que “hay de las dos cosas, en un momento la operación de Bomberos fue muy complicada, lo atribuyo a la desesperación de la gente de querer que se actúe en un lugar sobre otro”.