Alcaldesa de Chaitén rechaza reubicación de la Villa Santa Lucía

La alcaldesa de Chaitén, Clara Lazcano, señaló que el gobierno nunca debió haber determinado que la Villa Santa Lucía deba ser reubicada.

La máxima autoridad comunal comentó que hubo frases “desafortunadas” por parte del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ya que él no contaba con un informe técnico o un decreto que establezca que no es posible vivir en ese lugar.

“El gobierno ha sido desafortunado a la hora de dar declaraciones, ya que en papel no me ha llegado ningún decreto que indique que la villa deba ser trasladada o refundada. Lo único que hemos escuchado son las declaraciones que se han hecho”, comentó Lazcano.

En tanto, el intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, estableció que no era necesario levantar decretos, ya que existían actas de un comité técnico que está conformado por los diferentes servicios públicos.

“Lo que hay son determinaciones que están en las actas del Comité Operativo de Emergencia, eso es un documento público en el cual están establecidas las decisiones que se están tomando por todas las autoridades del más alto nivel técnico a nivel nacional”, comentó de la Prida.

El intendente además agregó que “no se puede decir que esto es una comunicación mediática que se hace (en respuesta a la alcaldesa), aquí hay decisiones de un comité establecido por la ley”.

El catastro indica que son 28 casas totalmente dañadas y 79 familias damnificadas en la Villa Santa Lucía.

