Alcaldesas piden mayor inversión estatal para combatir los femicidios

Preocupantes cifras sobre los femicidios en el país dejó un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que mostró que 204 mujeres murieron por esta causa entre 2014 y 2018.

La investigación determinó que las comunas de San Bernardo, Puente Alto, Rancagua y Santiago son las que tienen una mayor concentración de este delito.

En otros datos, el 31% de las víctimas tenía entre 14 y 24 años y un 82% de los femicidios se realiza en el espacio privado.

Sólo 28% de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas habían puesto una constancia en Carabineros. Esto deja otra preocupante cifra, ya que en el 85% de estos casos no había medidas cautelares.

“Todavía se normaliza y se entiende que es algo permitido al interior de la casa, por eso una mujer que fue víctima de violencia y empieza otra relación de pareja vuelve a caer, por eso trabajamos y la acompañas de un tiempo largo. Por otro lado, un victimario que es violento con una mujer, lo vuelve hacer con otra pareja”, analizó Carolina Cuevas, subsecretaria de la Mujer.

Por su parte, el perfil de los victimarios, resultó que el 27% tiene entre 25 y 34 años, seguido por el grupo de 35 a 44 años.

En cuanto a la relación que tienen con la mujer asesinada, el 26% es el conviviente, el 25% es el esposo y el 14 % es la ex pareja.

Inversión estatal

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien preside la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Amuch, opina que “existe una debilidad en todos los que estamos haciendo un trabajo hacia este tema como el femicidio”.

“No puede ser que tengamos niñas de sólo 14 años que caigan en manos de su pareja y que les quiten la vida. Hay una responsabilidad de los padres que tienen que estar mucho más atentos a lo que le pasa a sus hijas, hay una debilidad también en los municipios, no todos disponen de ‘Casa de la Mujer’”, añadió Rojo.La alcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, salió al paso de estos números que ubican a su comuna como una de las que más sufre casos de femicidio, asegurando que “hace tres años que no pasa”.

Además, pidió más recursos de parte del gobierno para enfrentar la violencia de género: “Estamos preocupados por el tema de inversión”.

“El Estado tiene que hacerse cargo en todo el país y no sólo en las comunas que marquen. El Estado tiene que invertir más en los programas que ya tienen un resultado. En mi comuna hace tres años no tenemos femicidio”, señaló Cuevas.

440 femicidios en 10 años

El etudio “Femicidios en las Comunas de Chile”, elaborado por la Asociación se realizó mediante la recopilación de información de 204 femicidios ocurridos entre el 2014 a 2018 (equivalente al 99%). Entre estos años se concretaron 205 femicidios, y se dio lugar a 580 homicidios frustrados.

En Chile, en la última década se registraron 440 femicidios los que constituyen sólo los asesinatos de mujeres en manos de sus esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, parejas y ex parejas.

El lunes pasado, ocurrió el femicidio Nº 34 en lo que va del año, en el sector de Idahue, comuna de Coltauco. En este contexto, y con el objetivo de visibilizar problemas de la ciudadanía y necesidades de la mujer, la Amuch elaboró el presente Estudio para abrir un espacio de reflexión y debate sobre qué medidas, programas, y políticas públicas se pueden diseñar con la urgencia de combatir una de las causas de muerte que afecta a nuestras mujeres.

El Estudio aborda la relación entre víctima y victimario, la georreferenciación comunal dando a conocer las comunas donde se registra la mayor cantidad de femicidios en Chile, además de su temporalidad y espacio físico de ocurrencia.