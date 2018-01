Alejandro Goic y Benito Baranda califican de imprudente a Barros y apuntan a que “debería haber dejado de ser obispo”

El obispo de Rancagua Alejandro Goic, y el coordinador del Estado para la visita del Papa Francisco a Chile, Benito Baranda, comentaron sobre la controversia que generó la presencia del obispo de Osorno. Juan Barros, en las actividades del líder de la Iglesia católica en Chile.

“Me dejó un sabor amargo que un hermano mío ocupara un rol protagónico que no fue bueno”, sostuvo el vicepresidente de la Conferencia Episcopal en T13 Radio.

En ese sentido, reparó en que “(Barros) sabiendo que ya goza la confianza del Papa, hubiera sido prudente sólo ir a la Catedral, que era un acto propio de nosotros y seguir el resto por la televisión. Pero cada uno responde a su conciencia”.

“No sé si Barros asumirá su falta de prudencia durante estos días”, recalcó Goic, dejando en claro que “la prioridad son las víctimas, son ellos los que deben estar en la preocupación principal de la Iglesia”.

Por su parte, Baranda señaló en Radio Cooperativa que Barros “debería haber dejado de ser obispo hace mucho tiempo, el daño que le está provocando a la iglesia es muy grande y existen hechos contundentes que se los entregaron al Papa y me imagino que en el entorno del papa alguna de las personas que influyen desde Chile para su opinión e información tomó esa decisión y él da esa respuesta”.

“(A las víctimas de Karadima) no se les creyó desde el principio, por lo menos en los ámbitos de la Iglesia, y (el apoyo del Papa a Barros) vuelve a reflotar esa sensación de no credibilidad, de exageración o engaño, lo que es mucho más grave; como cuando un niño declara que ha sido abusado y por ser niño no se le cree. A estas personas se las ha tratado así”, acotó.

Respecto al perdón de Jorge Bergoglio, el director de América Solidaria afirmó: “Busqué en internet, lo que voy a decir a lo mejor no es así, pero no conozco en alguna de las visitas de este Papa, del Papa anterior o de Juan Pablo II, que dentro de un Palacio de Gobierno haya pedido perdón a la ciudadanía, con la Presidenta presente y todos los poderes del Estado y el cuerpo diplomático, por acciones cometidas por personas que son miembros de su Iglesia”.

Relacionado