Allamand descartó contradicción entre política ambiental y rechazo a firmar Acuerdo de Escazú

Greenpeace acusó que el gobierno ha engañado al país, “haciéndonos creer que los temas medioambientales están en el centro de su agenda y esto no es así”.

El canciller Andrés Allamand aseguró que no existe ninguna contradicción entre la política ambiental del gobierno y el rechazo a firmar el Acuerdo de Escazú.

Ante las críticas que ha generado esta decisión, el ministro planteó que “no hay ninguna contradicción, Chile mantiene una política ambiental fuerte y resuelta que se mantiene a firme”.

“Nosotros tenemos un compromiso con la Comisión de Relaciones Exteriores y de Medioambiente de la Cámara de exponer el documento que ya ha sido publicado y ahí se exponen con lujo de detalles todos los argumentos en virtud del cual el gobierno ha resuelto en definitiva no firmar este acuerdo”, recalcó.

Finalmente, Allamand recordó que “hasta ahora no se completan ni siquiera los 11 países que son necesarios para que el tratado entre en vigor. En distintos países, como México, Perú o Colombia y la propia Argentina, se está realizando un análisis muy a fondo del tratado”.

Matías Asún, director nacional de Greenpeace, indicó que “se confirma que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha engañado al país, haciéndonos creer públicamente que los temas medioambientales están en el centro de su agenda. Esto no es así, es una publicidad engañosa que finalmente hoy se sincera”.

Ministra Schmidt

Sobre el rechazo del gobierno a firmar el acuerdo, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señaló que “el problema es la forma en que quedó redactado”, agregando que el Ejecutivo apoya y está de acuerdo con los fundamentos basales del acuerdo.

“El problema de Escazú no está en las temáticas que aborda, el problema no está en el acceso a la información, no está en la participación ciudadana ni en la Justicia. El problema está en la forma en que quedó escrito el texto final, la ambigüedad y la amplitud en que quedó”, mencionó la ministra.

En esa línea, agregó que la decisión de no firmar el tratado se tomó como gobierno, y que no fue una decisión individual de su cartera.

“Apoyamos la institucionalidad de nuestro país, la independencia y la seriedad de nuestros tribunales y la decisión soberana del Estado de Chile que establece que la firma de cualquier tratado internacional es de facultad exclusiva del Presidente de la República quien por sobre los intereses sectoriales, políticos o partidistas, debe cautelar el interés nacional y la soberanía de nuestro país”, añadió.

Desde la oposición criticaron la postura. La diputada Carmen Hertz (PC) señaló que se está desconociendo el papel diplomático de Chile porque fue uno de los países que impulsó esta situación desde un principio, argumentos que fueron repetidos también por otros diputados de la oposición presentes en la instancia.