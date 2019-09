Amuch presentó Estudio: “Femicidios en las comunas de Chile”

Esta mañana, en las oficinas de Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), las alcaldesas Karen Rojo (Antofagasta), pdta. de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de Amuch; y Nora Cuevas (San Bernardo), miembro de la misma iniciativa, presentaron el Estudio “Femicidios en las Comunas de Chile”, elaborado por la Asociación.

El presente Estudio se realizó mediante la recopilación de información de 204 femicidios ocurridos entre el 2014 a 2018 (equivalente al 99%). Entre estos años se concretaron 205 femicidios, y se dio lugar a 580 homicidios frustrados.

En Chile, en la última década se registraron 440 femicidios los que constituyen sólo los asesinatos de mujeres en manos de tus esposos, ex esposos, convivientes, ex convivientes, parejas y ex parejas.

El lunes pasado, se dio lugar al femicidio número 34 en lo que va del año, en el sector de Idahue, comuna de Coltauco. En este contexto, y con el objetivo de visibilizar problemas de la ciudadanía y necesidades de la mujer, la AMUCH elaboró el presente Estudio para abrir un espacio de reflexión y debate sobre qué medidas, programas, y políticas públicas se pueden diseñarla con la urgencia de combatir una de las causas de muerte que afecta a nuestras mujeres.

El Estudio aborda la relación entre víctima y victimario, la georreferenciación comunal dando a conocer las comunas dónde se registra la mayor cantidad de femicidios en Chile, además de su temporalidad y espacio físico de ocurrencia.