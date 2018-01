Andrés Chadwick, Cecilia Pérez y Felipe Larraín volverían al gabinete

El Presidente electo, Sebastián Piñera, anunciará este martes a los 23 ministros que conformarán su gabinete que deberá asumir, junto a él, el 11 de marzo.

La ceremonia se realizará a las 10 horas en la sede del Congreso en Santiago, según se informó a través de la invitación entregada este lunes.

Según los trascendidos, Cecilia Pérez (RN) vuelve a la Secretaría General de Gobierno, Andrés Chadwick (Udi) repetirá el Ministerio del Interior.

El equipo económico, en tanto, estaría compuesto por los independientes Felipe Larraín quien seguiría en Hacienda y por José Ramón Valente quien asumiría en Economía, luego de que durante la campaña se desempeñara como coordinador económico.

Otros de los nombres que se barajan son Hernán Larraín (Udi) en Justicia, Alberto Espina (RN) en Defensa, Baldo Prokurica (RN) en Minería y Cristián Monckeberg (RN) en Vivienda.

En Cancillería suena Alfredo Moreno, quien en la actualidad se desempeña como presidente del empresariado, lo que podría abrir algún conflicto de interés.

En el Ministerio de Salud se barajan dos opciones: Emilio Santelices y el ex presidente del Colegio Médico, Enrique Paris.

Entre las grandes interrogantes están los ministros de Educación y Segpres, mientras que Gonzalo Blumel suena como jefe de asesores del segundo piso de La Moneda.

Los partidos de Chile Vamos tienen sus propias aspiraciones. En Evópoli, si bien no se la jugaron por un número de ministros, dijo que tienen “grandes expectativas”.

En la Udi, en tanto, esperan contar con cuatro a cinco ministros, misma cifra que espera Renovación Nacional.

Hasta el momento existen dos grandes interrogantes: quiénes ocuparán los ministerios de Educación y de Segpres, lo que será anunciado a los partidos a las 8 horas de este martes.

Udi

Para la presidenta de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe, le parece bien que haya nombres que se repitan en su nuevo gabinete y remarcó el apoyo que entregarán al segundo gobierno de Piñera.

“Si él considera que para aquello requiere personas que hayan tenido experiencia en el gobierno anterior, nos parece bien. Si él necesita personas que estén ejerciendo algún cargo en este minuto para que lo puedan ayudar en su gobierno, nos parece bien. Y si él quiere poner gente nueva que no ha participado en cargos públicos, también nos parece bien”, enfatizó.

La senadora remarcó que “nosotros los vamos a ayudar para que haga un buen Gobierno”.

RN

El presidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, aseguró que incluso más allá de quienes conformen el nuevo gabinete, la futura oposición criticará de todas formas.

“Lo más seguro es que va a estar muy bien representado y va a haber un buen equilibrio entre militantes de partidos, personas con experiencia, personas independientes y se va a conformar un buen gabinete”, sostuvo.

“Lo que sí está claro es que nos van a criticar”, dijo Monckeberg sobre la futura oposición afirmando que “si se repiten el plato, van a criticar por eso. Si son todos nuevos, van a decir que el gabinete es muy inexperto o si sale alguna autoridad también se va a criticar por eso. Mientras no suene como a guatapique, está todo bien”.

