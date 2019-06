Anulan votación del Partido Socialista en San Ramón y otras 19 comunas

A través de un comunicado dado a conocer ayer, el Tribunal Supremo del Partido Socialista decidió anular la votación “en todos los niveles de dirección partidaria” en San Ramón y otras seis comunas.

La decisión fue tomada luego que se denunciaran supuestos vínculos entre militantes de la comuna con el narcotráfico en el reportaje de Teletrece llamado “Los sospechosos de siempre”.

De acuerdo a la resolución, se resolvió anular las votaciones en instancias de dirección Comité Central Nacional y Comité Central por la Región en Calama, Andacollo, La Serena, La Higuera, Los Vilos, Canela, Cabildo, Catemu, Llay Llay, Olmué, Fresia, Maullín y Puyehue.

De todas maneras, el Tribunal Supremo pidió a la comisión política del PS la intervención del padrón de militantes de la comuna de San Ramón para restablecer el “estado institucional correspondiente”.

Elizalde defiende su triunfo

El presidente del Partido Socialista, Alvaro Elizalde, defendió el triunfo de su lista en las elecciones internas del conglomerado, pese a la anulación de votos, indicando que “los resultados son categóricos”.

El timonel del PS explicó que “se hizo un plazo para que algún candidato o alguna lista que tenga alguna observación presente algún tipo de recurso y concluido dicho plazo, o resuelto el recurso por el Tribunal Supremo, lo que corresponde es citar al Comité Central para elegir a la nueva Mesa Directiva“.

Asimismo, defendió el triunfo de su lista indicando que “las cifras son categóricas e indican lo que señalamos desde el primer día… nuestra lista obtuvo un gran respaldo de la militancia doblando a la otra opción y, tal como lo señalábamos, las impugnaciones que estaban pendientes no alteraban de manera relevante el resultado”.

“Es una muerte segura”

Quien ve un panorama oscuro para el partido es el ex timonel y ex presidenciable, Fernando Atria, quien estima que al no haber un cambio en la conducción, el partido se encamina a una muerte segura y que hoy en día “ser militante del PS no es un orgullo”. Pese a ello, dijo que continúa en el partido porque, a su juicio, éste “representa la mejor tradición de la izquierda chilena. Pero tengo claro que si la directiva del PS no toma de inmediato medidas drásticas el partido va directo al suicidio”, señaló el abogado constitucionalista.

“Me sorprende que la directiva no le tome el peso a la gravedad de la crisis. Elizalde debería renunciar. Si sigue siendo presidente del PS es una señal de irresponsabilidad, es como decir que no es tan grave que se compren militantes y que existan sospechas de vínculos con el narcotráfico”, sentenció Atria.