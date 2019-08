Anuncian demolición de viviendas de Valparaíso que representen riesgo

El ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, anunció este miércoles que su cartera pondrá los recursos necesarios para demoler viviendas de Valparaíso que en la actualidad tienen decreto de demolición, tras el derrumbe que dejó seis muertos la noche del martes.

El secretario de Estado también comprometió apoyo para el catastro de zonas de riesgo tanto en Valparaíso como en otras comunas.

Monckeberg confirmó que ha conversado con el alcalde Jorge Sharp, el intendente regional Jorge Martínez y “las autoridades regionales, lo que está claro es que la planificación comunal y el determinar o detectar zonas de riesgo tiene que estar establecido en los planos reguladores”.

“Eso en muchas comunas ocurre y en otras no. Más allá de esa situación, vamos a avanzar y vamos a buscar la fórmula de apoyar a los municipios, primero, para detectar sus zonas de riesgo y las puedan incorporar a sus planos reguladores, pero además con recursos, en este caso y lo he conversado con las autoridades regionales, que permitan poder demoler las viviendas que hoy sí tienen orden de demolición y que, por falta de recursos, no se han hecho”, aseguró.

En el sector de la tragedia continúan los trabajos para rescatar los cuatro cuerpos que se encuentran atrapados entre los escombros, instalándose una grúa para facilitar estas obras.

Experto advierte

En esa línea, y en conversación con Radio Bío Bío, el director de la Escuela de Construcción Civil de la Universidad de Valparaíso, Uriel Padilla, afirmó que -al menos- 1.500 viviendas están con riesgos de colapso.

“Nosotros estimamos de que como la mayor cantidad de viviendas está en la parte alta y la mayor cantidad está con su topografía intervenida, estimamos que menos de mil quinientas no deberían ser”, acotó el académico, añadiendo que un factor relevante al respecto es el área geográfica donde se emplazan los hogares.

Padilla es autor -junto a otros profesores- de un estudio sobre la constructibilidad de los asentamientos urbanos en Valparaíso, el cual plantea que a casi una década del terremoto del 27 de febrero de 2010 sigue siendo un riesgo caminar por el plan de la ciudad puerto.