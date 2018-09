Apoderado le dio un “sillazo” en la cabeza a un profesor

Fernando Torrealba, de 66 años y con más de 40 de ejercicio profesional, fue agredido frente a sus alumnos en Chimbarongo.

Fernando Torrealba, un profesor de 66 años con más de 40 de ejercicio profesional, fue agredido por el apoderado de uno de sus alumnos, quien lo golpeó con una silla en la cabeza.

El incidente se produjo en la Escuela F-413 Tinguiririca Las Quezadas, en la comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua, Región de O’Higgins, cuando “el apoderado ingresó al comedor escolar y golpeó con una silla de fierro al profesor Fernando Torrealba, que terminó con 5 puntos en la cabeza”, informó el Colegio de Profesores en su página web.

“Yo estaba en clases con los niños de quinto básico y estaban todos trabajando. Uno de ellos no trajo los materiales y andaba en la sala dando vueltas. En eso hubo una discusión con otro compañero y se pusieron a pelear entre ellos sólo de palabras, sin agresiones físicas. Con los ánimos alterados, le dije a este niño que mejor se fuera de la sala para evitar un problema mayor”, contó el profesor Torrealba, según la versión difundida en el sitio web del gremio.

“Cuando (el niño) salió de la sala llamó al papá, no sé qué le habrá dicho… Luego bajé y estaba en el comedor -porque soy el encargado de la alimentación del colegio- y ahí llegó el papá de este niño, muy alterado. Obviamente no pidió permiso y sólo dijo que quería ubicar al profesor Torrealba, y su hijo le indicó que estaba en el comedor”, continúa el relato.

El apoderado “llegó y quería agredirme, me tiró un combo y le hice el quite, después tomó una silla de fierro y me la lanzó. Traté de protegerme, pero igual me causó una herida y tengo cinco puntos en la cabeza”, explicó el maestro, señalando que el iracundo padre “salió del lugar con insultos, aduciendo que yo había echado a pelear a su hijo”.

“Había niños que estaban almorzando, y cuando vieron que empecé a sangrar ellos se pusieron a llorar, muchos comenzaron a gritar y otros salieron arrancando, pedían que llamaran a sus papás para que los llevaran a su casa”, recordó el afectado.

El Colegio de Profesores relató que, luego de la agresión, los funcionarios de la escuela impidieron que el apoderado saliera y llamaron a Carabineros para que lo detuviera.

El sujeto fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Fernando y se le impuso arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

Pedro Salinas, presidente comunal del Colegio de Profesores en Chimbarongo, señaló que “los colegas están muy afectados por la acción desquiciada y a mansalva del tipo”, y Fernando Torrealba también “está muy complicado”.

Guido Reyes, vicepresidente nacional del Magisterio, se reunió con Fernando Torrealba y adelantó que presentarán una querella contra el apoderado, y pedirán que se investiguen otras responsabilidades.