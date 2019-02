Arica: prohíben venta de pasajes de bus tras corte indefinido en Ruta 5 Norte

La información fue confirmada en el terminal rodoviario de Arica.

Tras el corte indefinido del tránsito hasta Iquique por el estado de la cuesta Chiza, autoridades de Arica y Parinacota llegaron hasta el terminal rodoviario para informar a los pasajeros que no saldrán buses hasta nuevo aviso.

En la oportunidad, la intendenta María Loreto Letelier informó que existen 50 máquinas de distintas empresas a la espera del mejoramiento de la ruta 5 Norte para comenzar los viajes hacia el sur del país.

A su vez, indicó que existe la capacidad para movilizar un promedio de 90 buses diarios desde Arica hacia el sur.

“La ruta está cortada, no pueden pasar buses. En estos momentos el intendente (de Tarapacá) está haciendo un sobrevuelo por la zona para evaluar la situación. Las máquinas están trabajando en el lugar de tal manera de poder avanzar y tener la conectividad con el sur”, señaló.

Había más de 250 personas en los distintos albergues dispuestos en la Región de Arica y Parinacota. Además, la seremi del Trabajo está realizando un barrido con quienes deben realizar viajes para llegar a sus laburos, con el fin de coordinar acciones.

Este corte de la ruta en tres puntos también obligó a la suspensión del servicio de buses desde Iquique hacia la ciudad de Arica, lo que originó la rabia de los pasajeros que se trasladaban desde Santiago hasta la entrada norte de Chile, y a quienes las empresas sólo devolvieron una parte del costo del pasaje, o les entregaron un vale para retomar su trayecto este miércoles.

En la Primera Comisaría de Iquique aseguraron que existe un talonario que respalda a las personas que pagaron por el servicio para que puedan volver a Arica. Mientras que los mismos pasajeros tendrán que decidir si se alojan en el terminal de buses o costean un lugar para pasar la noche.

Transporte irregular

Los trabajos apuntaban a asegurar que durante la jornada de este martes no fuesen vendidos pasajes para viajes a Iquique o más al sur, así como también a que las empresas de transporte respeten los precios habituales de pasajes una vez que comiencen a ser vendidos.

A su vez, la seremi de Transporte realiza fiscalizaciones para evitar la proliferación de transporte irregular, vehículos que tampoco pueden viajar hasta Tarapacá o más al sur.

“Dimos muy tempranamente el aviso de que no se venderán más pasajes el día de hoy a todas las empresas, de tal manera que no hubiera más pasajeros en el terminal, que no pudieran salir. En este sentido, estamos haciendo una fiscalización permanente”, enfatizó Letelier.