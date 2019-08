Arzobispo emérito Bernardino Piñera: “Siempre he tenido una conducta intachable”

La Iglesia Católica anunció este martes que investiga una denuncia recibida en contra del arzobispo emérito de La Serena Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, por un supuesto abuso sexual contra un menor de edad.

El Vaticano, detalló la Nunciatura Apostólica, ordenó una investigación previa “para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor de edad, que habría sido cometido hace más de 50 años por monseñor Bernardino Piñera Carvallo, arzobispo emérito de La Serena”.

“Se está en contacto con la persona que ha presentado la denuncia y, al mismo tiempo, se está actuando en el respeto del principio de la presunción de inocencia”, agregó la Iglesia Católica este martes.

A través de una declaración pública, el arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera, se refirió a la acusación en su contra por un abuso sexual cometido contra una menor hace 50 años.

En un breve comunicado, Piñera señala que “he tomado conocimiento del comunicado de la Nunciatura Apostólica de Chile sobre una investigación preliminar en mi contra”. Luego agrega que “manifiesto desconocer la acusación que le ha dado origen y ofrezco mi plena disposición a colaborar en el esclarecimiento de la misma”.

“Doy fe de que, durante mi larga vida sacerdotal que comenzó en 1945, siempre he tenido una conducta intachable”, finaliza.

Bernardino Piñera, de 103 años, ya contaba con una acusación previa por presunto encubrimiento de abusos. Una de sus últimas actividades públicas fue en septiembre del año pasado en el Palacio de La Moneda, lugar donde junto a su familia, incluyendo al Presidente Sebastián Piñera y al ministro Andrés Chadwick, ambos sobrinos, celebraron los 103 años del hoy investigado obispo emérito.

Según se conoció en octubre del año pasado, Abel Soto denunció al ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox -sucesor de Piñera-, por dos episodios de abusos, mencionando a Piñera como encubridor.

“Cuando la gente dice ‘¿cómo don Ricardo (Ezzati) no va a saber qué hacen los curas?’ ¡Ellos lo saben! Yo viví con Bernardino Piñera y con Cox en el arzobispado (de La Serena), comía todos los días con él y (Piñera) veía cuando Cox me manoseaba y me daba besos en la boca, delante de él y de la familia que nos atendía. Piñera lo encubrió, lo protegió y permitió que tantos cabros como yo siguieran ese camino”, dijo Soto el año pasado.

El ex seminarista y vocero de una de las agrupaciones de víctimas de abuso sexual clerical, Mauricio Pulgar, dijo esperar que el Mandatario “se ponga del lado de las víctimas”. Además, comentó que entre sus círculos se sabía de dos víctimas, por lo que podría aún haber al menos un denunciante más.