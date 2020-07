Asesino de Daniel Zamudio amenaza con quitar la vida a más personas

Se trata de Alejandro Angulo, quien desde la cárcel de Valparaíso, advierte que golpeará a otros por ser “basuras hediondas a pescado. Esto, luego de que le quitaran un Joystick. El Movilh pidió a Gendarmería investigar los hechos, sancionar al sujeto y brindar protección a quienes son amenazados por él.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) informó hoy que personas vinculadas a la Cárcel de Valparaíso han sido víctimas de agresiones propinadas por Alejandro Angulo, uno de los cuatro asesinos de Daniel Zamudio, joven que perdió la vida en marzo del 2012 tras una brutal tortura que sufrió en el Parque San Borja.

Junto a ello, Angulo amenaza con asesinar a más personas y golpear a otras, calificando a los porteños de “basuras hediondas a pescados”, todo lo cual quedó registrado un video que una de las víctimas de los ataques hizo llegar al Movilh.

“Esta es una situación gravísima y que raya en un absurdo cruel, dado que amaneza se habría originado porque a Angulo le quitaron un Joytick. Esto hace preguntarnos, ¿Qué hace un sujeto en la cárcel con este tipo de beneficios? Esto es una burla, un abuso”, apuntó el Movilh.

En efecto, en el video se aprecia a Angulo señalando que “¿quieren que me vuelva loco y mate a otro weón?, ¿eso quieren?. Están a punto de conocerme basuras culiás, weón. Conmigo no concchetumadre, conmigo no. Me han visto muy piola weón. Les voy a sacar la conchesumadre giles culiaos weón. Basuras de mierda. Esta ciudad está llena de weones hediondo a pescado. No tienen idea” (Sic)

Conocidos los hechos, el Movilh expresó su máxima preocupación al Departamento de Promoción y Protección y Derechos Humanos de Gendarmería, a la cual pidió una investigación que aclare “el contexto de estas amenazas y el origen del conflicto y que, por sobre todo, brinde protección a cada una de las personas que este sujeto agrede en el video”.

“Lo ocurrido refleja un nulo arrepentimiento por lo sucedido a Daniel Zamudio y la osadía de amenazar con más crímenes, por lo tanto, esperamos, que estos aspectos se tengan en consideración en tribunales frente a cualquier petición de Angulo para que le rebajen penas o para acceder a beneficios. Este tipo no merece ningún beneficio. Su odio y desprecio a la vida humana lo vuelven un permanente peligo”, finalizó el Movilh.