Autoridades aseguran que este miércoles habrá agua potable en Osorno

En su visita a la provincia de Osorno, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, finalizó durante la tarde de este martes la revisión del proceso de funcionamiento del lecho filtrante en la planta Caipulli, en la Región de Los Lagos.

Moreno aclaró que el cronograma está operativo en función del compromiso asumido.

“A más tardar a mediodía”, volverá el agua en todo Osorno, indicó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en una conferencia de prensa luego del último Comité de Operaciones de Emergencias (Coe) realizado la tarde de este martes.

En este contexto, durante este miércoles el Presidente Sebastián Piñera llegará a la zona para verificar el restablecimiento del servicio que comenzará parcialmente a las 5 de la madrugada de forma parcelada.

No obstante, el Jefe de Estado sólo estará un tiempo acotado en ese lugar, pues debe continuar con una apretada agenda internacional, aclaró el ministro Moreno.

Gustavo Gómez, gerente general de Essal (perteneciente a Aguas Andinas) añadió que estaba previsto que anoche comenzara la producción, mientras que el llenado de las líneas de distribución operará durante la madrugada de este miércoles.

Por otro lado, advirtió que podría existir riesgo de alta presión en las cañerías, por lo que llamó a la precaución una vez que se active el sistema.

El ministro Moreno señaló que los muestreos de agua arrojarían resultados inocuos para la población. Desde Essal aseguraron que ningún hogar recibirá trazas de hidrocarburos en el recurso hídrico que saldrá por los grifos.

Agua azul

No obstante, vecinos señalan que están registrando una coloración azulosa en el agua que sale de la llave. Ante esto, Gómez bajó el perfil y aclaró que se trata de situaciones puntuales y cuya causal podría estar en la red interna.

“Casos de ese tipo hemos tenido tres”, dijo en entrevista con Radio Bío Bío. “Le garantizo, se lo digo y se lo ratifico: en casos de que hubiera episodios de agua azul en una vivienda, debería haber en toda la calle”.

Gómez añadió que no han tenido problemas en las ventanas, salvo porque el suministro no ha llegado a algunos sectores por temas de presión, como estaba previsto, pero que no tiene nada que ver.

Sanciones

contra Essal

El superintendente de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss), Jorge Rivas, reveló que a la empresa sanitaria Essal, se le han iniciado 85 procesos de sanción en los últimos años.

«A la empresa Essal en los últimos cinco años se le han iniciado 85 procesos de sanción, montos de 3.500 millones de pesos aproximadamente», sostuvo Rivas.

Pero el representante de la Siss manifestó que esto no significa que la empresa haya «pagado esa cantidad», ya que «hay procesos que están vigentes, porque en la mayoría de los casos la empresa se opone, hace sus descargos y muchas veces termina en tribunales».