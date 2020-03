Bachelet critica estereotipos de género en política: “Permiten que el poder se mantenga en manos de los hombres”

La alta comisionada de la Onu para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la influencia de los estereotipos de género en la política, recordando su paso por la presidencia y los obstáculos que enfrentó, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

A través de su cuenta de Twitter, la ex Presidenta planteó que “cambiar los estereotipos sobre género exige más presencia de las mujeres en la vida pública y mayor reconocimiento de sus aportaciones. Más mujeres en política es la base para lograr mejores sociedades y democracias más fuertes”.

Mediante un video, contó su propia experiencia y acotó que estereotipos como “que las mujeres son más débiles”, “muy emocionales”, o que “no tienen toda la energía, la fuerza, la pasión para participar en la vida política” son usados por los “adversarios políticos y por los medios para cuestionar la capacidad de la mujer en la política”.

Estos estereotipos, indicó, “permiten que el poder se mantenga en manos de los hombres”.

Respecto de su propio paso por la presidencia chilena, ejemplificó acotando que “muchos estereotipos se reflejaron en la manera en que los medios me presentaron muchas veces ante determinadas situaciones, o también los adversarios políticos, diciendo que yo era débil… si me demoraba en tomar una decisión que requería tomarlo seriamente, me demoraba en tomar decisiones. Si tomaba una decisión rápida, había tomado una decisión apresurada, sin reflexionar”.

Es por eso que la ex Mandataria hizo un llamado a “exigir mayor reconocimiento y mayor contenido en distintas áreas, en cuanto a lo que ha sido la contribución de las mujeres como líderes políticas, como escritoras, como poetas, como constructoras de sociedad, como personas que desarrollan políticas sociales o económicas, y por supuesto, como mujeres participantes en movimientos colectivos y masivos que hemos estado viendo últimamente”.

Finalmente, Bachelet concluyó diciendo que “la presencia de mujeres en la política garantiza una sociedad más inclusiva y una democracia mejor”.