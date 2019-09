Bachelet niega vinculación con Oas y advierte que no sabe “si hay otro trasfondo detrás de esto”

Desde Ginebra, la ex Presidenta enfrentó la filtración sobre el posible financiamiento de la cuestionada constructora revelado por el ex titular de esa compañía, el condenado por corrupción Leo Pinheiro.

“No sé si hay otro trasfondo detrás de esto”. Con estas palabras, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, salió al paso y planteó sus dudas respecto a la filtración de medios brasileños con el testimonio del ex presidente de la constructora Oas José Adelmário Pinheiro Filho, quien reveló que la empresa aportó más de 100 millones de pesos a la campaña de Bachelet por intermediación del ex Mandatario de Brasil Lula da Silva.

Desde Ginebra, Suiza, la ex Presidenta señaló que “yo tengo una sola verdad que es la que he dicho desde el comienzo (…) mi verdad es la misma de siempre, yo no he tenido nunca vínculos con Oas”, descartando de plano cualquier vínculo con la empresa implicada en hechos de corrupción en Brasil y otros países de la región.

Luego, la ex Presidenta insistió en que “la verdad es que me parece tan extraño que él (Pinheiro), después de haber tenido la oportunidad de hablar con la fiscal (Ximena) Chong, si es que había algún antecedente para haberlo entregado, ahora aparezca esta información sobre temas que son bastante especulativos, como lo del puente Chacao, que fue adjudicado en el gobierno del Presidente Piñera”.

Bachelet hizo alusión explícitamente a la situación judicial del caso, dado que en 2018, cuando la fiscal de Alta Complejidad Ximena Chong, encargada de esta investigación, concurrió a Brasil a tomarle declaración a Leo Pinheiro, el empresario optó por guardar silencio.

La ex Presidenta recalcó que “quiero insistir en lo mismo que he dicho siempre, no he tenido ningún vínculo con Oas”.

En relación con una posible declaración por oficio, Bachelet indicó que “me preguntaron esto mismo cuando era Presidenta y yo dije ‘la justicia tiene que hacer su trabajo y nosotros vamos a colaborar como Presidenta y como gobierno en todo lo necesario’”.

La fuente de la información es un condenado por corrupción y lavado de dinero, que se ha convertido en un delator compensado de la justicia brasileña al aportar varias pruebas contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recibiendo así varios beneficios de la Fiscalía.

Además de las dudas sobre la fuente de la filtración, también resulta sospechoso que la publicación de los medios brasileños se produzca a semanas de la polémica que la enfrentó al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con la actual alta comisionada de Derechos Humanos de la Onu luego de las críticas de la ex Presidenta por la violencia policial y la situación de los derechos humanos en Brasil.

“La coincidencia con un momento en que Bolsonaro está muy molesto con distintas opiniones que ha dado la alta comisionada son bien sorprendentes”, comentó el senador socialista Carlos Montes.