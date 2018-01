Bachelet promulga ley “No me preguntes más” que protege a víctimas de abuso infantil

La Presidenta Michelle Bachelet promulgó este martes el proyecto de Ley de Entrevistas Videograbadas, conocido como “No me pregunten más”, iniciativa que busca que los menores que sufren del trauma de un abuso grave o sexual puedan a través de este método entregar su testimonio.

La Presidenta señaló durante su discurso que “hoy damos un paso importante y es deber del Estado procurar que la implementación sea la correcta, velando siempre por el bienestar y la protección de las víctimas”.

Bachelet agradeció de manera especial a “todos quienes han hecho posible contar hoy con este proyecto, y en particular a las organizaciones de familiares y de la sociedad civil, como la Fundación Amparo y Justicia y la ONG No Más Abuso Sexual Infantil”.

Para el senador de la Región de O´Higgins, Juan Pablo Letelier, ligado a estas agrupaciones desde hace años, este proyecto “nos brinda una excelente Ley, que irá en directo apoyo de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

“La Ley de Entrevistas videograbadas es una Ley que nos permite no revictimizar a los niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de abuso grave, estableciendo un sistema distinto a cómo van a realizar las declaraciones, siendo estas a profesionales capacitados especialmente a través de sesiones videograbadas, permitiendo que se sometan solo una vez a esta pericia y no como lo vivían en la actualidad, en la que debían declarar una , tre y hasta siete veces o más en un juicio”.

“Esta es una Ley posible gracias a instituciones que levantaron la voz en su minuto, como Amparo y Justicia, y la ONG “No Más Abuso Sexual Infantil”, dos instituciones de la sociedad civil que se unieron a muchas otras que nos pidieron cambiar la Legislación y hemos logrado con el apoyo de la Presidenta Bachelet contar con una muy buena Ley”.

La “Ley de Entrevistas Grabadas en Video y Otras Medidas de Resguardo a Menores de Edad Víctimas de Delitos Sexuales” involucrará cambios a lo largo del proceso que se vive en estos casos, los que, desde la denuncia hasta el juicio oral, será beneficioso para los niños, niñas y adolescentes, tales como:

La Ley incorporará la Entrevista Investigativa Videograbada, que permitirá disminuir la cantidad de interrogatorios a los que son sometidos los niños. Esta diligencia estará a cargo de un entrevistador con formación especializada y debidamente acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se realizará en una sala habilitada, que contará con equipamiento técnico para una adecuada videograbación y registro del testimonio.

Durante el juicio oral, el niño, niña o adolescente declarará en una sala especial frente a un entrevistador que cuente con la debida formación y acreditación. De tal forma, no será expuesto en la sala de audiencias frente al público ni al acusado.

La ley también introducirá otras mejoras que permitirán mayor protección al niño a lo largo de todo el proceso penal, resguardando su privacidad y seguridad en la recepción de denuncia; creando nuevas medidas de protección y regulando el uso adecuado de otras diligencias que consideren la participación del niño, tales como los peritajes de credibilidad y evaluaciones de daño.

