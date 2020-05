Blumel blinda a nueva ministra Santelices: “Pido que las reacciones no se basen en torno a prejuicios”

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, salió a blindar a la nueva ministra de la Mujer y Equidad de Género, declarando que “pido que las reacciones no se basen en torno a los prejuicios”.

El Presidente Sebastián Piñera nombró a la ex alcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, como nueva secretaria de Estado.

Su designación fue bastante comentada durante este miércoles, luego que se destacaran en redes sociales sus dichos de apoyo al régimen militar. Además, agrupaciones feministas llamaron a su revocación, afirmando que no tiene preparación en materia de género.

En ese contexto, la nueva ministra fue consultada acerca de sus declaraciones, respondiendo que “jamás he avalado ni he justificado la violación a los derechos humanos. El tener una tendencia política no significa avalar hechos tan graves y que deben ser condenados, no hoy, sino que siempre, como es la violación a los derechos humanos”.

“Una posición política no tiene nada que ver con los derechos humanos y por lo mismo desde hoy soy ministra de todas las chilenas”, añadió.

En tanto, desde el gobierno también salieron a defender su nombramiento. El ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, indicó que la nueva ministra ha demostrado cumplir de buena forma un cargo público, llamando a respetar su trayectoria.

“La actual ministra de la Mujer fue una muy destacada alcaldesa que cumplió en muy buena forma sus labores en la Municipalidad de Olmué, y sabemos, y tenemos la convicción de que va a ejercer de muy buena manera sus funciones como ministra de la Mujer y Equidad de Género, en ese sentido, yo pido que las reacciones no se basen en torno a los prejuicios”, sostuvo.

“Al final lo que cuenta son las acciones y las decisiones que se toman en el cargo ministerial. Hay un programa, un mandato ella tiene una trayectoria pública y yo llamo a respetarla y no prejuiciar”, añadió.