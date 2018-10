Bolsonaro expresa admiración por Piñera y afirma que quiere “un Brasil grande y un Chile grande”

El candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, durante la reunión que sostuvo ayer tarde con la presidenta de la Udi, Jacqueline van Rysselberghe, grabó un video en el que envió saludos al pueblo de Chile.

En ese sentido, reiteró su deseo de acercar los lazos comerciales y políticos con nuestro país en caso de ganar el balotaje y convertirse en el próximo ocupante del Palacio de Planalto.

“Nos queremos acercar cada vez más a ustedes, agradeciendo la visita de esta comitiva espectacular que está aquí, entre ellos dos senadores de la República”, señaló el candidato de ultraderecha refiriéndose a las visitas de Van Rysselberghe y del senador por Arica, José Durana.

“Quiero un Brasil grande y un Chile grande. Estamos juntos hasta la victoria si Dios quiere”, indicó el candidato favorito en las encuestas para la segunda vuelta presidencial del 28 de octubre.

Además, expresó su “admiración” por el Presidente Sebastián Piñera. “Un abrazo especial a Piñera. Lo admiro desde su primer mandato cuando lo conocí. Y sé que juntos, en el bilateralismo y los acuerdos, tenemos todo para traer nuestro progreso y la felicidad para nuestros pueblos”, sostuvo.

Previamente, Van Ryssel-berghe se refirió a la reunión detallando que trataron temas económicos que serán convenientes para Chile de cara a que Bolsonaro “será el próximo Presidente” de Brasil

El viaje de Van Rysselberghe a Brasil causó controversia en la Udi, ya que la legisladora aspira a la reelección como presidenta del partido oficialista, cargo en el que también compite el diputado Javier Macaya. Esta elección se realizará el próximo 2 de diciembre.

El vicepresidente de la Udi, senador Juan Antonio Coloma, al referirse al tema dijo que “yo siempre digo la verdad: este viaje no fue conversado dentro de la directiva”.

Además, el parlamentario aseguró que el brasileño no representa los valores gremialistas. En esa misma línea Coloma declaró molesto que “yo estoy seguro de que si Bolsonaro estuviera acá, no estaría en nuestro partido”, y agregó que el viaje de Van Rysselberghe “a mí por lo menos me sorprende”.

