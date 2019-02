Camila Gallardo tras polémica con alcalde de Puerto Varas: “El llegó con olor a alcohol”

La cantante, al llegar a Santiago, se refirió al video que muestra a Ramón Bahamonde

tratando de besarla en la boca cuando finalizaba un show en esa ciudad.

Polémica ha causado la viralización de un video que muestra al alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, intentando besar en la boca a la cantante Camila Gallardo, luego de finalizar un show en esa ciudad.

El hecho ocurrió cuando el edil se subió al escenario para entregarle un libro como reconocimiento y la tomó de la nuca, momento en que la artista de 22 años se inclinó hacia atrás sin ocultar su incomodidad.

La cantante, al llegar a Santiago, se refirió a esta situación. Al ser consultada sobre las declaraciones del edil, en la que asegura que ella le debería pedir disculpas, Camila indicó: “la estupidez humana es infinita y eso lo compruebo todos los días”.

Además, sostuvo que “él (Bahamonde) llegó con olor a alcohol, fue súper incómoda la situación. Había mucha gente ahí de mi staff que se sintió muy incómoda. Yo no voy a educar a una persona de cincuenta y pico años, él verá lo que hace con su vida”.

A su vez, aprovechó de mandarle un mensaje a las jóvenes y les pidió “que sean valiente”. “Sigamos luchando. Si tú estás incómoda es porque algo anda mal”, concluyó.

Edil: “ella debería

pedirme disculpas”

La mañana de este lunes, el alcalde Bahamonde habló con el matinal “Muy buenos días” (TVN) para entregar su versión y aclarar que nunca quiso besar a la joven cantante, sino que solamente intentó ser cariñoso. “Yo realmente esto lo encuentro absolutamente absurdo y ridículo”, comenzó diciendo el jefe comunal, quien además deslizó que existe una manipulación del registro para perjudicarlo.

“Creo que tú puedes manejar absolutamente lo que hoy estás observando ahí. Estaba mi señora ahí, perdón. Hay que ser un desquiciado social, hay que tener una actitud anormal, irregular, y son actitudes que a mí no se me conocen”, afirmó.

Además, aclaró que no quiso que Gallardo se sintiera incómoda. “Yo intenté darle un beso cariñoso, en la mejilla, que es el de saludo, lo normal que hace cualquier persona”, enfatizó. “Yo me acerco cariñosamente a entregarle el libro y ella reacciona, en mi concepto, de forma anormal a mi saludo”, agregó.

Además, Bahamonde afirmó que luego de la reacción de Camila, él se sintió incómodo y se acercó al representante para manifestarle su molestia. Luego de ello, cuenta que se retiró del lugar junto a su esposa.

“Me sentí absolutamente molesto (…) De todo el grupo que andaba, hay una parafernalia tremenda. Me retiré de inmediato del acto, porque consideré que hubo una interpretación o algo absolutamente irregular, una falta de respeto hacia el reconocimiento que le estaba entregando”, afirmó.

Por otro lado, afirmó que no tiene contemplado “pedirle disculpas a nadie”, porque su intención sólo fue ser cariñoso. “Ella debería pedirme disculpas a mí porque malinterpretó el gesto”, señaló.

“Yo no me victimizo, pero tampoco me voy a prestar para cosas que no están en mi trabajo público. Tengo hijos, tengo familia, no me voy a rebajar a discutir interpretaciones”, agregó.

Y finalmente, sobre cuál era su mea culpa tras el comentado episodio, Bahamonde fue enfático: “Lamento haber subido a ese escenario. Lo que veo ahí es un manejo de carácter malicioso”.

El contacto telefónico del alcalde con el matinal de TVN concluyó cuando él cortó la comunicación.