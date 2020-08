Camioneros buscan apoyo en sus pares: “Nos interesa que ojalá nadie se mueva en Chile”

Ayer, apostado en Lo Vásquez, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, FedeQuinta, Iván Mateluna, señaló que tras cuatro jornadas de movilización los camioneros aún están lejos de deponer el paro.

“Las propuestas del gobierno están siendo trabajadas por nuestro comité de crisis junto con abogados.

“Esta es la tercera y quizá hasta vendrá una cuarta propuesta del gobierno, así que no podemos saber si esto se va a arreglar hoy, mañana o pasado (…) Los gobiernos acostumbran a jugar al desgaste de los movimientos, pero nosotros no tenemos ningún desgaste, podemos estar parados aquí una semana más si es necesario. No digo que será así, porque serán las bases las que decidirán”, señaló Mateluna.

Sobre los 10 puntos de su petitorio, señaló que con dos o tres principales que se resuelvan ya podrían flexibilizar la movilización: “Nos interesa que el conductor tenga la seguridad de que cuando tenga un problema de robo, quema, asalto o secuestro, reciba su sueldo íntegro, como se le pagaba mientras estaba trabajando. Lo que queremos es trabajar en paz, por eso esto es un punto de inflexión donde -de resolverse- ya podríamos conversar con nuestra gente. Otro punto importante es el resguardo de las carreteras y que haya más vigilancia policial”, afirmó.

Además, hizo un llamado a los transportistas que no se han sumado a la paralización: “Creemos que los conductores y dueños de camiones que no se han plegado deberían tomar conciencia, nos interesa que ojalá nadie se mueva en Chile para que (las autoridades) se den cuenta de la urgencia de seguridad en las rutas”.

Por su parte, los gremios industriales del norte hicieron un llamado al gobierno para que atienda las demandas de los camioneros que se encuentran movilizados y ponga fin a la violencia en las carreteras.

Por medio de un comunicado, la Asociación de Industriales de Iquique, la Asociación de Industriales de Antofagasta, la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama y la Corporación Industrial de Desarrollo Regional manifestaron su condena a quienes han ejercido la violencia en las rutas de La Araucanía.

Los dirigentes nortinos advirtieron que esperan que el “clima de violencia” no “se extienda a otros lugares de Chile”.

Publimetro