Carabinera insiste en denuncia: “Dijeron que no atenderían más pacos, ésa es la verdad”

La sargento de Carabineros, Irene Aravena, insistió en su denuncia contra un médico del Hospital San José de Melipilla a quien acusó de negarle la atención.

La situación ocurrió el mes pasado cuando ella y otros uniformados concurrieron al recinto para realizarse un test PCR, ya que tenía síntomas de Covid-19.

Según la denuncia, no fueron atendidos y que el médico Rubén Ibarra habría afirmado que “no atendería pacos”.

La situación es indagada en un sumario administrativo y también por Fiscalía. Además, el Colegio Médico realizó su propia investigación y dijo que las acusaciones “no se ajustan a la verdad”.

Ante estos antecedentes, Aravena declaró a La Tercera que lo dicho por el organismo médico no es efectivo y que la situación sí ocurrió. Agregó que desde el colegio “ni siquiera me han llamado para entrevistarme”.

“Mi versión siempre va a ser la misma, no voy a cambiar en nada, no le voy a poner ni quitar antecedentes. Dijeron que ‘no atenderían más pacos’. Esa es la verdad y se tiene que investigar”, indicó.

Aravena relató que ese 18 de junio estuvo trabajando en el cordón sanitario de Melipilla desde las 7 de la mañana. Sin embargo, en su hora de colación pidió permiso para asistir al recinto asistencial ya que tenía dolor al respirar.

Afirmó que concurrió al Hospital San José porque había convenio. De hecho, había más uniformados esperando para realizarse el examen.

Mientras esperaba, otra colega fue llamada para ingresar. “Luego de Avello, llamaron a la carabinera Marilyn Riquelme. Ella entra al box y a los cinco minutos sale con un papel en las manos, en que decía ‘Rubén Ibarra’ y dos números de teléfonos. Le pregunto qué es y me dijo que el doctor le preguntó quién era la de más grado que estaba en el lugar, le dijo que yo, y mandaba a decir a nuestros jefes que no mandara a más carabineros, porque no estaban en el sistema para licencias médicas”, contó.

Esto último tiene relación con que desde el hospital se indicó que no podían otorgar licencias a los carabineros para que realizaran la cuarentena preventiva, ya que su sistema no está en línea.

“Yo no iba por una licencia médica, y se lo dije: no vengo por eso, vengo a hacerme el PCR, como el resto de mis compañeros. Por lo mismo, voy a la portería y pido el libro de reclamos, pero no me lo pasaron. Es en eso, cuando voy de vuelta al hall para llamar a mis superiores y dar cuenta de la situación, escucho desde un box de urgencias que tres personas conversan, dos hombres y una mujer, y dado el silencio que había, escucho una voz masculina decir ‘está lleno de pacos. No atenderemos pacos’. Textual”, agregó.