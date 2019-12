Carabineros descartó uso de soda cáustica en carro lanzaaguas

El director de Logística de Carabineros, Jean Camus, descartó que la institución utilice soda cáustica en el carro lanzaaguas, tal como lo sostuvo un análisis encargado por el Movimiento Salud en Resistencia (MSR) y realizado por la química molecular Francisca Leiva, quien trabaja en la Universidad de Chile.

“Carabineros de Chile utiliza elementos debidamente certificados a nivel internacional para el control de muchedumbres, y esos elementos no solamente son utilizados en Chile, sino que en Europa, en América y en otros países del mundo”, remarcó ante la prensa el general Camus.

El uniformado añadió que “dentro del protocolo de actuación de Carabineros de Chile no está el uso de la soda cáustica, no está dentro del manual del uso de la fuerza, no está dentro de los niveles de actuación. Nosotros no tenemos antecedentes al respecto ni tampoco un estudio al respecto”.

“Carabineros de Chile no tiene antecedentes como para poder venir a aseverar cuál es el origen de las lesiones presentadas por estas personas, lo único que nosotros podemos hacer y recalcar es que si nosotros utilizáramos un elemento de esta naturaleza, a nivel nacional, tendríamos cientos y cientos de personas lesionadas con este material”, remarcó.

Camus apuntó que Carabineros utiliza un elemento denominado ortoclorobenzol malononitrilo (CS), empleado a nivel internacional, cumpliendo totalmente con la normativa que al respecto existe a nivel internacional. Es así como países como Estados Unidos, Gran Bretaña, muchos de Europa, incluso de Latinoamérica emplean este elemento, incluso Carabineros de Chile lo utiliza desde los años ‘70 a la fecha”.

El director de Logística de Carabineros explicó que “el líquido CS viene en un estanque aparte, que se inserta dentro del carro lanzaaguas, en un receptáculo aparte, que no está comunicado con el estanque del agua y la mezcla se produce por la manipulación de la parte informática del camión en la punta del pitón donde sale el agua, y la mezcla máxima que puede llegar a componer es un litro de CS por cada mil litros de agua”.

INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos anunció que oficiará nuevamente a los Ministerios de Interior y de Salud, además de Carabineros, para conocer la composición química del chorro que utiliza el carro lanzaaguas. La policía uniformada negó los resultados del informe.

Asimismo, el INDH reportó que hasta la fecha han presentado 23 acciones judiciales por víctimas con lesiones y daños atribuibles a componentes químicos en las últimas manifestaciones.