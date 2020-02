Carabineros dio de baja a siete uniformados por golpiza contra joven en Puente Alto

Carabineros determinó la baja de siete integrantes de sus filas por la agresión sufrida por un joven de Puente Alto, hecho que fue revelado en redes sociales gracias a un registro de una cámara de seguridad.

Se trata de dos suboficiales y cinco carabineros investigados por participar en la golpiza contra Matías Soto el pasado 29 de enero, en el sector de Protectora de la Infancia, tras manifestaciones por la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora. El joven de 18 años resultó con fractura costal y contusiones múltiples, informó Bio Bío Chile.

Según declaró el coronel Eduardo Witt, la determinación se tomó tras los lineamientos dados por el general director Mario Rozas. “Al tomar conocimiento de este grave hecho, (Rozas) dispuso celeridad en las diligencias investigativas a fin de que se adoptaran las medidas disciplinarias y administrativas correspondientes”, aseguró.

Witt añadió que el sumario administrativo iniciado por este caso continuará hasta aclarar todos los hechos ocurridos durante la noche del 29 de enero, para así determinar a todos sus participantes.

El uniformado insistió en que lo acontecido “se trata de una situación inaceptable e intolerable, fuera de todo protocolo y norma, y al margen de la ley”, por lo que se pondrán todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

Además, reiteró que son casos excepcionales, ya que dista de lo que ocurre en los miles de procedimientos que realizan a nivel nacional.

Al ser consultado sobre qué hubiese pasado si no hubiese un video de la golpiza, declaró que “por supuesto que sí (…) Nosotros tenemos que actuar de acuerdo a la prueba que existe. Las indagaciones y las investigaciones administrativas que estamos llevando a cabo no dicen relación todas con imágenes y fotografías. También actuamos cuando hay testimonios y denuncias al respecto”.

La decisión policial es la primera sanción que sufren los uniformados involucrados en la golpiza, ya que ahora es el Ministerio Público el que puede definir formalizaciones en su contra por lo ocurrido.

La madre del afectado, aseguró que el ataque le produjo una grave fractura, que no fue constatada en el informe del SAPU.

En declaraciones a Cooperativa, la madre del agredido recalcó que “es grave la fractura, es gravísima. Mi hijo cuando lo llevaron al Sapu, constataron las lesiones, y en el informe decían que eran lesiones menos graves. Lo llevó al médico particular y me dijo que no, que las lesiones que él tiene son graves…gravísimas. A cualquier movimiento mi hijo se perfora y mi hijo se me muere”, aclaró.

La mujer explicó que “si la golpiza hubiese sido un poco más larga, me lo matan. Ya hice la denuncia en Fiscalía, tengo una denuncia online hecha en Derechos Humanos y ya estamos citados al Servicio Médico Legal: Yo ya hice todo lo que tenía que hacer”.

“El video que aparece ahora en redes sociales era lo que me faltaba”, aseguró.