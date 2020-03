Carabineros incautan 32 armas a museo

Más de 30 armas de fuego fueron requisadas desde un museo histórico en Angol. Se detuvo al propietario del edificio, ya que no habría acreditado la procedencia de los artefactos.

La labor fue realizada por parte de Carabineros del OS-9 Araucanía, quienes requisaron las especies desde el museo Julio Abasolo Aldea, ubicado en calle Caupolicán, en la capital provincial de Malleco.

En conversación con Radio Bío Bío, la capitán de Carabineros en la zona, Marioli Fortunatti, explicó que el procedimiento se desarrolló a raíz de una orden emanada desde el Juzgado de Garantía de Angol.

Fortunatti explicó que el hombre fue “detenido en el lugar por porte y tenencia ilegal de arma de fuego y el armamento remitido hasta Labocar Temuco para su respectivo peritaje”.

La oficial explicó que se trata de 9 revólveres de distintas marcas, una pistola de bolsillo, y 22 armas largas entre escopetas, fusiles y carabinas.

El involucrado fue identificado como Hugo Fito, y por orden del fiscal de turno fue dejado en libertad, pero con una citación.

El hombre manifestó su molestia, pues afirmó que estaba precisamente trabajando en la regularización de las armas, las que tienen años de existencia, incluso desde 1873 y que por ende, no se les puede dar uso.

“Van a ser llevadas a Temuco para dictaminar lo mismo que yo ya sé, que no sirven, que son viejas, a no ser que allá las transformen en ametralladoras, no tengo idea, o le cambien la fecha, porque son armas entre 1873 y 1925, aquí no hay una escuela de guerrilleros, ni hay una persona dando clases sobre guerrilla, o sea, ahora se llevan las armas y la delincuencia va a bajar notoriamente en Angol”, señaló.

Fito explicó que estaba recabando los recursos para conseguir regularizar los permisos y poder inscribirlas, sin embargo, tras el hecho quedó citado a la Fiscalía, mientras que las 32 armas fueron retiradas del lugar por personal del OS-9 Araucanía de Carabineros.