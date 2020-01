Carlos Larraín criticó conducción de Desbordes en RN: “No está representando la mentalidad de la derecha”

“No entiendo cómo un presidente de un partido de derecha está de acuerdo con el Frente Amplio y

el inenarrable PC en echar abajo la Constitución”, reprochó el otrora timonel de Renovación Nacional.

El ex presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín cuestionó duramente la conducción que ha llevado el actual timonel de la tienda oficialista, Mario Desbordes, durante la crisis social que vive el país, e incluso aseguró que el también diputado no está encarnando los ideales de la derecha.

El otrora senador conversó largamente con el periodista Freddy Stock en el programa “Stock Disponible”, de Vía X, instancia en que abordó y despotricó contra la actuación de Desbordes, sobre todo por apoyar el proceso constituyente.

“No entiendo cómo un presidente de un partido de derecha está de acuerdo con el Frente Amplio y el inenarrable Partido Comunista en esto de echar abajo la Constitución. (…) Yo no entiendo a un partido de derecha que diga que sí a echar abajo la Constitución en este trajín, (…) en ese punto Mario no está representando la mentalidad de la derecha, lo digo enfáticamente”, reprochó Larraín.

No obstante, quien fuera timonel de RN durante ocho años cree que Desbordes “tiene apoyo de parte de la directiva, pero de ahí para abajo la cosa cambia: o sea 80 por ciento por el rechazo y 20 por ciento por el sí (el ‘Apruebo’ a una nueva Constitución)”.

La palabra “no es la fortaleza” de Piñera

Larraín también criticó que “en el proceso del 18 de octubre y 15 de noviembre, simplemente por falta de sangre fría, se soltó la Constitución (…) soltaron la Constitución a cambio de nada”.

En ese sentido, planteó que el manejo que ha tenido el Presidente Sebastián Piñera en la crisis ha sido “más bien malito, salvo en un punto: me parece que hizo bien en no dictar un estado de excepción más duro que el que ya se aplicó, eso fue sensato, pero por lo demás ha habido un retroceder poco organizado”.

Asimismo, ve que internamente Piñera “está muy incómodo, está triste, está aporreado. Está trabajando mucho, por suerte, porque es batallador, pero debe estar muy machucado. El se pegó unas voladas grandes y el aterrizaje fue duro, pasamos de la Amazonía a Manuel Rodríguez con Alameda”.

Sobre la frase que formuló el Mandatario los primeros días de la crisis, cuando aseguró ante el país que se estaba en “guerra”, Larraín sostuvo que “la palabra no es la fortaleza de Sebastián Piñera y su hiperactividad, porque es hiperactivo, pero la palabra no es su fortaleza, todos tenemos limitaciones. Se equivocó en el sustantivo. A Sebastián le pasa una cosa que le gusta controlar todo, cosa que es completamente imposible”.

Dardos contra Chadwick

También tuvo palabras contra el ex ministro, Andrés Chadwick, a quien ahora su primo Presidente de Chile pretende posicionar en la coordinación del proceso constituyente para Chile Vamos.

A juicio de Larraín, simplemente “no se entiende el rol que le han inventado” al ex ministro del Interior.

“Vi el titular y me pareció extraño. Porqué me parece extraño, porque hay distintas opiniones dentro de Chile Vamos, entonces que él vaya a unificar las opiniones al interior, no veo cómo”, comentó.

De este modo, Larraín confirmó lo que señalan en privado en La Moneda y en sectores de Chile Vamos, donde consideran lisa y llanamente como un despropósito instalar a Chadwick en dicha función, dado que sobre él pesa el hecho de haber sido acusado constitucionalmente e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

