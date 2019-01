Carmen Frei: “La sentencia establece que mi padre fue asesinado por la dictadura”

Dictamen judicial condenó a 10, 7 y 5 años a responsables del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva en 1982.

La ex senadora Carmen Frei se refirió a la sentencia del ministro Alejandro Madrid que estableció como magnicidio la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y declaró culpables a seis encausados.

Desde la sede de la Democracia Cristiana, una de las impulsoras de la investigación por este caso, emitió una declaración en la que sostuvo que la responsabilidad en la muerte de su padre fue de la dictadura.

“La sentencia que el ministro Alejandro Madrid ha dado a conocer al país deja establecido que mi padre fue asesinado por la dictadura cívico militar que encabezó Augusto Pinochet”, planteó Frei.

“Se trata del único caso de magnicidio en la historia de Chile y creo que es un hecho tan grave y el país debe asumirlo como parte de uno de los períodos más oscuros de nuestro pasado. En él se impuso una manera de pensar y de actuar inmoral y aberrante que hizo habitual el asesinato, la desaparición de personas, la tortura y el exilio”, recalcó la ex parlamentaria.

Aunque la versión oficial del deceso del ex Mandatario que entregó la Clínica Santa María en 1982 lo atribuyó a un choque séptico tras una serie de complicaciones post operatorias, Carmen Frei recopiló datos junto a médicos y abogados sobre el caso.

Y ella misma fue la primera en encender la luz de alerta sobre el magnicidio, cuando en un discurso en el Senado en el año 2000 dijo lo que pasó y que la familia se querellaría.

“Lo que acreditó la investigación de 811 páginas, y de lo cual da cuenta el ministro, es que nada de lo que ocurrió en torno al asesinato de mi padre fue accidental o fruto del azar, el régimen decidió que había que eliminarlo por tratarse de una figura -para ellos- extremadamente peligrosa y se puso en marcha una trama premeditada en las que actuaron muchos y cumplían propósitos bien definidos”, manifestó en su declaración la ex parlamentaria.

Además sostuvo que “la red encargada de su seguimiento supo que se iba a operar en la clínica Santa María y médicos y equipos de salud vinculados a los servicios represivos de la dictadura dispusieron de todas las facilidades para desplegarse en el recinto, lo coparon y se hicieron cargo de tratar el cuerpo enfermo de mi padre, lo intervinieron y le provocaron la muerte y lo que es más terrible, luego, de una manera inhumana, dejaron sus restos con la complicidad de médicos del Hospital Clínico de la UC”.

Pero pese a las dificultades, Frei aseveró que por fin se impuso la justicia en esta causa por el asesinato de su padre.

“Cuando en el año 2000 decidí hablar en el Congreso para hacer públicos los antecedentes en los cuales fundábamos nuestras dudas razonables sobre la muerte de mi padre, sabíamos que se iniciaba un camino que no sería nada de fácil. A pesar de muchas incomprensiones, rechazos, y el férreo pacto de silencio del Ejército, gracias a la acción de la justicia, la verdad se ha impuesto”, resaltó.

Las condenas

El ministro en visita Alejandro Madrid condenó a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo al médico Patricio Silva Garín, como autor del homicidio del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

En sentencia de primera instancia, el juez además condenó al chofer del ex Mandatario e informante de la policía de Pinochet, Luis Becerra Arancibia y al agente civil de la CNI, Raúl Lillo Gutiérrez a la pena efectiva de siete años de presidio mayor en su grado mínimo.

También fue sentenciado el médico Pedro Valdivia Soto a una pena efectiva de cinco años de presidio menor en su grado máximo por ser cómplice del crimen.

Finalmente, fueron condenados los tanatólogos Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere a tres años de presidio menor en su grado medio, en calidad de encubridores y que podrán cumplir mediante remisión condicional.

El fallo, además, cuestiona el rol del actual subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, quien cuando se desempeñaba como director médico del Hospital Clínico de la Universidad Católica supo que restos del ex Presidente estaban en dicho recinto de salud, sin embargo, no notificó a la familia de ello y sólo ordenó esperar a que ésta solicitara los restos oficial o judicialmente.

Fallo importante

para la democracia

El abogado Luciano Fouillioux, querellante en el Caso Frei, explicó a Cooperativa que si bien sólo han “digerido” las conclusiones de la sentencia, por su extensión que supera las 800 páginas, “es un fallo extraordinariamente importante para la justicia y para la democracia”.

El profesional añadió que el encubrimiento posterior a este magnicidio era necesario, “porque la magnitud del hecho no se midió en su mérito, como no se midió en el caso del general Prats, del canciller Letelier o del atentado de Bernardo Leighton, etcétera. Fue una cultura de hacer las cosas, de autodefenderse”.

Zaldívar: “la justicia tarda pero llega”

Por su parte, el ex ministro de Hacienda en el gobierno de Frei Montalva, Andrés Zaldívar (DC), indicó que previo a esta sentencia “para mí era una convicción personal, pero se confirma en un fallo después de 15 años de investigación que realmente la muerte de don Eduardo fue un magnicidio”.

“Como dice el dicho popular, ‘la justicia tarda pero llega’”, afirmó.

El ex secretario de Estado recuerda que previo a la intervención fatal del ex Mandatario le advirtió que no se la realizara en el país: “Cuando don Eduardo me dijo que se iba a operar en Chile, yo le dije ‘no se opere en Chile, no puede confiarse allá’”.

“Incluso me comprometí a hablar en Europa y en Estados Unidos para que se interviniera allá, pero él estaba absolutamente confiado. Nunca pensó en la magnitud de la maldad con la cual el régimen de Pinochet procedía en contra de sus oponentes”, expresó Zaldívar.

Respecto al futuro de este caso en el Poder Judicial, señaló que “hay que seguir confiando en la justicia”.

“Este es un fallo en primera instancia, tiene dos instancias más, seguramente apelaciones y llegará a la Corte Suprema. Es un tema que no va a quedar resuelto hoy, pero se ha dado un paso muy trascendente e importante”, recalcó.