Casa 212: Corte Suprema ordena pagar millonaria indemnización a familia de una de las víctimas

La Tercera Sala de la Corte Suprema condenó al Fisco a pagar una indemnización de casi 700 millones de pesos a los familiares de Joaquín Arnolds, una de las 21 víctimas del fatal accidente del avión Casa 212 de la Fach que cayó en la isla de Juan Fernández, el 2 de septiembre de 2011.

En concreto, el monto alcanza los 686 millones de pesos, los cuales tendrán que ser pagados a la viuda y el hijo del fallecido.

En septiembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago había fallado en el mismo sentido, confirmando la resolución de primera instancia, pero había fijado un monto superior: 750 millones de pesos a raíz de la muerte del ingeniero de la fundación Desafío Levantemos Chile.

Además de Arnolds, en el vuelo viajaban otros miembros del Desafío Levantemos Chile, integrantes del Consejo de la Cultura y un equipo de TVN; entre ellos, Felipe Camiroaga, Roberto Bruce y Felipe Cubillos.

La resolución del máximo tribunal, conocida durante la tarde de este viernes, subrayó que la Fach incurrió en omisiones, falta de planificación y rigurosidad de la normativa interna en los momentos previos y coetáneos al vuelo.

No obstante, el caso particular de Camiroaga y otras víctimas corre por otra vía, cuya acción en primera instancia fue desestimada por el Tercer Juzgado Civil de Valparaíso, en noviembre de 2018, tras establecer que luego de lo ocurrido no se configura falta de servicio de la Fach y consecuentemente del Estado.

Por esa razón, en diciembre de ese año, la familia de Camiroaga -que exige el pago de 960 millones de pesos por daño moral- recurrió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para intentar revocar el fallo que negó las indemnizaciones.