Caso Iglesias: declaran culpables a dos imputados y desestimó delito terrorista

El Tribunal Oral en lo Penal (Top) de Temuco declaró culpables a Pablo y Benito Trangol como autores del delito de incendio y absolvió a Alfredo Tralcal y a Ariel Trangol, en el marco de la investigación por la quema de una iglesia evangélica en el sector de Niágara, comuna de Padre Las Casas, en el año 2016.

Por este caso, denominado “Iglesias”, la Fiscalía estaba pidiendo la máxima condena -bajo la ley de delitos terroristas- contra los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol, además de Alfredo Tralcal.

Sin embargo, el magistrado condenó sólo a los hermanos Benito y Pablo Trangol Galindo por el delito de incendio y declaró inocente por el mismo a Ariel Trangol y a Alfredo Tralcal.

Además, el tribunal desestimó la imputación por ley antiterrorista en contra de los imputados, por cuanto no se demostraron los antecedentes necesarios para probarlo.

De esta forma, se ordenó la libertad inmediata de los acusados que resultaron absueltos.

A la salida del tribunal, Ariel Trangol -en silla de ruedas, afectado en su salud por haber protagonizado una prolongada huelga de hambre- declaró a la prensa que “en su primera instancia, cuando yo llegué a Padre Las Casas había hablado con el fiscal Juan Pablo Salas (…) yo le indiqué que andaba en el fundo San Miguel viendo el caballo de mi padre, y también cuando me interrogó el fiscal Juan Pablo Salas no sabía con quién estaba hablando, porque no sabía si era fiscal, policía, pero hablé sinceramente porque no sabía por qué me estaban deteniendo”.

Críticas al fiscal

El fiscal del caso, Luis Torres, se hizo cargo de las críticas que se expresaron durante la mañana, fundamentalmente en la forma de la investigación y las pruebas presentadas por la Fiscalía de Alta Complejidad.

“Aun cuando la calificación jurídica que el tribunal ha dado a los hechos difiere de la nuestra, valoramos el fallo, principalmente por las víctimas y testigos que valientemente decidieron declarar motivados por un anhelo de justicia. Hubiese sido más fácil para ellos no declarar. Algunos sufrieron hostigamientos e incluso amenazas, pero entregaron su testimonio y esto fue relevante para arribar al resultado que hemos conocido esta mañana”, indicó el persecutor.

Defensores

Mientras que el defensor de los comuneros, Juan Pablo Alday, dijo que hubo vicios en la investigación y están confiados que esto pueda revertirse en alguna instancia judicial futura, ya sea en la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema.

“El Tribunal Oral en lo Penal, después de más de 20 jornadas, ha quedado patente que la prueba a cargo del Ministerio Público en relación a mi representado no existió, que solamente en el alegato de clausura el Ministerio Público explicó la participación que le habría cabido a nuestro representado, eso de prestar cobertura”, indicó el abogado.

“También es importante pues el tribunal, por un lado, valoró nuestros testigos, testigos creíbles que dijeron la verdad, y por otro lado el tribunal se pronunció expresamente respecto a que hubo una infracción de garantías en el momento de la detención de los imputados”, remarcó.

La sentencia será leída el viernes 27 de abril, a las 12 horas.