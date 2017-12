CDE se querella por fraude al fisco contra Fuente-Alba

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra del ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, en calidad de autor de fraude al fisco, a raíz de la millonaria compra de un avión, cuestionada por eventuales irregularidades en el proceso de licitación y posible sobreprecio, tal como reveló la Unidad de Investigación de radio Bío Bío.

La querella, en línea con lo publicado por la emisora, sostiene que Fuente-Alba autorizó -en septiembre de 2012- la adquisición, vía licitación privada, de un avión marca Cessna, para el Alto Mando Institucional, por un monto de hasta US$9,3 millones.

Dentro de las irregularidades advertidas, en el documento de retiro de las bases consta que Juan Soto Campos, quien aparecía como representante en Chile de la empresa que posteriormente resultó adjudicada (Aircraft Sales Corporation), fue quien retiró las bases para C&M S.A, firma que era su competidora en el proceso.

En la querella se detalla que Soto recibió un poder para representar a Aircraft Sales Corporation, de parte de su gerente internacional, Michael Angel Domínguez, cuya empresa registra domicilio comercial en Miami, en la misma dirección que se encuentra asociada a la empresa C&M Chile y www.cimechile.cl, ambas correspondientes a la Comercializadora Exportadora e Importadora C&M, de propiedad de Virgilio Cartoni.

La compra se cerró en 9,3 millones de dólares, y la posibilidad de sobreprecio preocupa, ya que Contraloría señala que “a fin de verificar la pertinencia del valor de transacción, la comisión fiscalizadora consultó el precio publicado en la web para naves de similares características, constatándose que oscila entre US$7.295.000 a US$7.975.000, monto menor al de la transacción analizada”.

De acuerdo al CDE, dicha transacción “significó para el Fisco una pérdida patrimonial sin justificación alguna de más de un millón de dólares”.

Otro punto que cuestionan, conforme a lo evidenciado por Contraloría, es que la Tesorería del Ejército de Chile efectuara el pago vía transferencia electrónica, de los US$9,3 millones a Aircraft Sales Corporation, el 11 de diciembre de 2012, en circunstancias que el avión se recepcionó con fecha 31 de enero de 2013, es decir, fue pagado más de un mes antes de su recepción, “lo que resulta sumamente irregular”, indica el CDE.

Puntualizan que todo apunta a que “se invitó a participar a diversas empresas, pero sólo una parecía satisfacer todas las condiciones de las bases respectivas”. En efecto, tal como reveló La Radio, tres de las compañías no cumplían criterios mínimos para presentarse al proceso, puesto que dos mantenían exclusividad con otras marcas -no venían la línea Cessna-, mientras que otra ni siquiera comercializaba aeronaves. Con siete en competencia, sólo tres se presentaron al proceso y de ellas dos se excusaron (Cessna Customer y C&M), despejando el camino a Aircraft Sales Corporation.

“Los antecedentes examinados dan cuenta de un proceso altamente irregular en torno a las empresas invitadas a participar en esta licitación privada, existiendo claros indicios de que las bases de licitación fueron realizadas de tal forma de excluir a todos los competidores de Virgilio Cartoni y adjudicarle, con evidente sobreprecio en perjuicio del Fisco, el negocio de compra de la aeronave a esta persona”, expresa el texto.

