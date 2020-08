Celestino Córdova confirma huelga seca e insiste en que si muere será culpa del gobierno

A través de sus voceras, el machi Celestino Córdova, quien este viernes cumplía 103 días en huelga de hambre al interior del Hospital Intercultural de Nueva Imperial -Región de La Araucanía-, hizo llegar un nuevo audio de despedida, confirmando su huelga seca.

Se trata de un audio que dura aproximadamente 4 minutos donde confirma la huelga seca y responsabiliza directamente al gobierno del Presidente Sebastián Piñera de su eventual muerte.

“Debo entregarle mi último mensaje a sólo horas de iniciar la huelga seca, como una forma de lograr mi descanso físico en esta tierra, pero como aquel gobernante no tiene suficiente sabiduría en resolver los distintos conflictos sociales, por no estar a la altura, finalmente me matará”, sostuvo el machi.

Asimismo, señaló que está a disposición del pueblo mapuche hasta la muerte, agregando que el Gobierno y el Estado de Chile no han entregado una respuesta satisfactoria para deponer la huelga de hambre, según indicó.

La diputada socialista de origen mapuche, Emilia Nuyado, comparó la situación de Córdova, con lo ocurrido esta semana con el gremio de los camioneros. “Les señaló un ultimátum de paralizar las rutas, ¿y el gobierno qué hace? Los recibe en La Moneda y posteriormente ya se comprometió a preparar un proyecto de ley, y yo lamento que no se tenga la misma consideración”, dijo.