Chile suma 11.812 contagiados, 168 muertos y 5.804 recuperados

El Minsal confirmó que se reportaron 8 fallecidos y 516 nuevos casos por coronavirus.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó este jueves que se registraron 516 nuevos casos documentados de contagio por coronavirus, elevando la cifra total a 11.812 personas desde el inicio de la pandemia de Covid-19 en Chile.

En las últimas 24 horas se reportaron ocho nuevos fallecidos, los que elevan a 168 la cifra total de muertos por esta enfermedad en nuestro país.

“Se han notificado que siete son de la Región Metropolitana, una de la Región de Los Lagos”, señaló Daza, añadiendo que de ellas “cinco de las personas que fallecieron ayer recibieron tratamiento proporcional”.

Además, desde el inicio de la pandemia, se han registrado “5.804 personas que se han recuperado, es decir, del total de casos confirmados se han recuperado un 49% de todos. Estas personas se encuentran en una etapa donde no son capaces de transmitir y tampoco son capaces de ser contagiados”.

Respecto a los hospitalizados, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, indicó que “tenemos un total de 411 personas que se encuentran en hospitalización de cuidados intensivos, de ellas 316 -tres de cada cuatro- se encuentran en ventilación mecánica”.

“Hay 75 personas que se encuentran en condición crítica de salud”, agregó.

La autoridad sanitaria también informó que en las últimas 24 horas se realizaron 6.425 exámenes de laboratorio por Covid-19, “y hemos mantenido una tasa de 7% y 8% de positividad”.

“Es nuestra capacidad seguir aumentando nuestra capacidad (de testeo). Hoy si bien estamos realizando entre 5.000 y 6.000 casos diariamente, hoy podríamos realizar hasta 12 mil y el día de mañana, a medida que vayamos sumando nuevos laboratorios, trabajando 24 horas cada uno de ellos, nosotros vamos a poder llegar a un número de 15 mil exámenes por día, lo que nos sitúa nuevamente como uno de los países que más exámenes realiza por millón de habitantes en nuestra región”, aseveró el subsecretario Zúñiga.

Además, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió de un efecto negativo: las personas no están asistiendo a sus controles médicos.

“La demanda por servicios de salud que no tienen que ver con Covid-19 prácticamente se ha derrumbado, la gente no está yendo a los servicios de urgencia, no está yendo a sus controles de niño sano, no está yendo a sus controles de atención prenatal y esto hay que mirarlo como un efecto adverso, por no hablar de una bomba de tiempo que estamos acumulando para complicaciones y demandas futuras en los próximos meses, cuando estas personas vuelvan a una situación más normal”, advirtió Mañalich.

Pese a no haberse llegado al peak de contagios, ya hay 720 infectados en los gremios de la salud, en cuarentena y fuera de sus labores, mientras se mantienen reclamos por falta de insumos de protección personal.

La presidenta del Colegio de Enfermeras, María Angélica Baeza, manifestó que “los equipos ya están mermados a partir del mandato presidencial del personal que tiene riesgo y eso involucra a personal de salud que está en cuarentena y, por lo tanto, tiene que salir”.

“Estas cifras son dinámicas y por supuesto que ese recargo se produce en el equipo que queda y esto puede colapsar el sistema sanitario, y es por eso la necesidad de que el contagio hubiese sido más controlado en términos de que se genera más demanda de atención”, agregó.