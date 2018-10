Chile vuelve a recibir gas de Argentina tras 11 años

Se trata del cumplimiento de un acuerdo entre los Presidentes Piñera y Macri de abril pasado.

Tras 11 años, se reabrió la llave de envío de gas de Argentina a Chile, ubicada en San Bernardo. Durante ocho meses, el país trasandino podrá enviar diariamente sus excedentes a nuestro país ya que están en la época de menor demanda, y Chile podrá hacer uso del gas natural en caso de necesitarlo.

Se trata del cumplimiento de un acuerdo al que llegaron los Presidentes Sebastián Piñera y Mauricio Macri en abril pasado.

El Mandatario chileno espera que esto beneficie a las familias chilenas, es decir, que pueda existir algún ahorro tanto en luz como en gas.

“En la medida que tenemos un suministro de energía a gas más económico esperamos que eso también se traduzca en precios del gas a los consumidores y a los industriales chilenos más económicos, de forma tal que este beneficio llegue a las empresas y a las familias chilenas”, aseguró el Mandatario.

En tanto, la ministra de Energía, Susana Jiménez, manifestó que esperan que esto sirva para descarbonización de nuestro país.

Según la ministra, “en la medida en que tenemos precios competitivos va a permitir, por una parte, que se traduzca en condiciones más económicas, tanto para el carácter residencial como industrial y también en la generación eléctrica podría incluso llegar a desplazar la generación a carbón, por lo tanto, es una muy buena noticia”.

El contrato con Colbún Generadora Eléctrica es el primero de otros siete que están en curso y que determinan válvulas abiertas durante la época estival argentina, entre octubre y abril cuando se generan excedentes.

En la actividad también estuvo presente el secretario de Energía argentino, Javier Iguacel quien respondió respecto a si podría volver a cortarse el suministro como ocurrió en 2007.

“Para la producción es mucho, Vaca Muerta tiene gas para 300 años, por lo cual no va a haber ningún problema. En la medida que vayamos creando infraestructura, el volumen de gas que hay disponible es muy, muy grande”, aseguró.

“Son cifras no solamente que manejamos nosotros, sino han sido publicadas por la Agencia Internacional de Energía, por LAPG y por la agencia de Estados Unidos, es decir, está bien evaluado y hemos hecho un trabajo muy a conciencia de no comenzar a exportar, o no comenzar a generar expectativas, hasta que no estuviera realmente todo evaluado. Ya hay más de 800 pozos perforados en toda la cuenca, la producción del año pasado a este año de Vaca Muerta creció el 260%”, agregó Iguacel.

El gas recorre poco más de 460 kilómetros, desde Mendoza a San Bernardo permitiendo la llegada de 1,3 millones de metros cúbicos de gas desde Argentina.