Chile y Argentina descomprimen tensión tras polémica por datos del Covid-19

El ministro de RR.EE., Teodoro Ribera, junto a su par de Salud, Jaime Mañalich, sostuvieron este miércoles una reunión por videoconferencia con sus pares de Argentina, Felipe Solá y Ginés González, respectivamente, en la cual compartieron estrategias para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus en ambos países.

La cita se concretó a pocos días de que se iniciara una polémica entre los dos gobiernos por la forma en que han encarado la emergencia, luego de que el Presidente trasandino, Alberto Fernández, comparara los datos de su gestión con los de nuestro país, los cuales luego fueron rebatidos por un informe elaborado por La Moneda.

Según explicaron desde cancillería, en el encuentro, los secretarios de Estado abordaron temas de cooperación bilateral y compartieron datos y estrategias que han resultado significativas para las políticas públicas de cada país en el combate al Covid-19.

Al inicio de la reunión, el ministro Ribera señaló que “antes que nada, queremos agradecer la videoconferencia. Creo que es un método moderno que nos va a obligar a cambiar un poco nuestra cultura de aproximación y quiero agradecerle a Felipe, a Ginés y a Jaime, por reunirnos”.

“Creo que estos son los momentos de mayor colaboración. Los países, más que estar en competencia, deben de colaborar, porque esta no es una crisis de Estados; esta es una crisis universal. No hay fronteras que paren el virus y, por tanto, no existe una salvación individual. A un país le puede ir espectacularmente bien, pero si a los vecinos no les está yendo bien, igual le va a tocar asumir parte del problema”, añadió.

En ese contexto, el jefe de la diplomacia nacional subrayó que “en el caso nuestro, compartimos una extensa frontera y, por tanto, creo que es muy relevante que podamos intercambiar información, podamos intercambiar conocimiento sobre las políticas públicas que aplicamos y ver cómo nos está yendo y conversar sobre la gestión de fronteras”.

“Uno que viene desde la academia, ve cada país como un laboratorio distinto y lo que sería muy importante es saber lo que hace uno o el otro; que los conceptos que utilicemos sean equivalentes para poder hacer estudios comparados; ver el impacto que tiene esto, etcétera”, enfatizó.

Emol