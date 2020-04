Científicos chilenos descubren nuevo método de diagnóstico de Covid-19 más rápido que el PCR

Hace más de tres años que el equipo del Dr. Leonardo Santos, profesor y encargado del Laboratorio de Síntesis Asimétricas de la Universidad de Talca, trabaja identificando biomarcadores de diversas enfermedades, principalmente orientado a lo veterinario.

Con este conocimiento, y ante la carencia nacional para hacer tests masivos para la detección de Covid-19, decidió usar la técnica de espectrometría de masas para identificar proteínas del virus en muestras nasofaríngeas entregadas por el Hospital de Talca, lo que fue logrado el pasado fin de semana, tras cuatro días de trabajo junto a la Dra. Fabiane Manke, química de la Universidad Autónoma de Chile y el alumno de doctorado de la Universidad de Talca, Alfredo Pereira, responsable de los análisis de Inteligencia Artificial.

La doctora Manke, responsable de los ensayos químicos, explica que el trabajo fue rápido debido a que “ya teníamos toda la técnica montada, lo habíamos hecho en otros proyectos financiados por Corfo y Fondecyt, y ahora solamente tuvimos que testear nuestra plataforma de inteligencia artificial, que ya estaba lista con las muestras entregadas por el Hospital de Talca”.

Las ventajas que tiene la espectrometría de masas sobre la técnica de reacción en cadena de polimerasa (PCR), que actualmente se utiliza para diagnosticar, es que es más rápida, más barata por muestra (costaría $800) y necesita menos cantidad de fluido para entregar resultados con rangos de confiabilidad sobre 93%.

Así lo indica el Dr. Santos, quien explica la diferencia en la metodología de análisis entre la de PCR y la de espectrometría de masas: “PCR mira marcadores genéticos, mira la expresión de ADN del virus en la muestra, nosotros vamos un poco más adentro, más allá, detectamos proteínas del virus y de la respuesta autoinmune del paciente en la misma muestra. Está basada en que cada gen produce una proteína, el PCR analiza el gen y nosotros evaluamos las proteínas virales, además de proteínas de la respuesta a la infección del paciente. Esa es la gran diferencia de metodología”.

La doctora Manke relata que la idea inicial surgió para apoyar el diagnóstico más rápido de posibles contagios en los equipos de salud y con ese objetivo presentaron la propuesta a la dirección del Hospital de Talca.

Y es que la rapidez del análisis de muestras por espectrometría de masas ahorra todo un día al tiempo actual de diagnóstico. El profesor de la UTalca señala que sólo requiere ocho horas para tener el resultado de a lo menos 800 pacientes. Sin embargo, resaltó que trabajándose en tres turnos diarios durante la pandemia, es posible tener el resultado de 2.400 pacientes por día. Otra ventaja de la técnica es que se necesita una mínima cantidad de muestra (0,001 mililitro de moco nasal), al contrario de PCR que necesita que el ADN se multiplique dentro de la muestra por eso que los resultados tardan de 1-2 días actualmente.

“Eso es el problema de tiempo del PCR, tú tienes que multiplicar el ADN dentro de la muestra para la lectura, eso es lo que lleva más tiempo, un día por lo menos porque de lo contrario, no tienes la capacidad de lectura y en nuestra técnica no. Es una técnica muy sensible en cuanto a cantidad que se necesita para un análisis”, señaló.

Otra ventaja es que, a pesar de la rapidez de entrega de resultados, su fiabilidad de alto porcentaje, lo hace una muchísima mejor opción que los kits de testeo rápido, pues estas pruebas son basadas en inmunocromatografía, es decir, su análisis es de anticuerpos generados por nuestro organismo contra el virus, que además de estar mutando, requiere al menos siete días de infección para que resulte bien debido a la necesidad de la producción de una gran carga viral en el paciente.

“Lo nuestro, como estamos mirando proteínas virales y respuestas de nuestro cuerpo al Covid-19, incluso con mutaciones logró identificar proteínas virales específicas de este virus, que no sufren cambios”, enfatizó Santos.