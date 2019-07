Codelco designa a nuevo presidente ejecutivo

Tras cinco años en que se desempeñó en la Corporación del Cobre (Codelco) Nelson Pizarro Contador, este 1 de septiembre asumirá en su reemplazo Octavio Araneda Osés.

Araneda actualmente es vicepresidente de Operaciones Sur de Codelco y lleva 33 años de experiencia en la minería.

Tras un largo proceso en el que se evaluó a distintos candidatos internos y externos, el directorio de Codelco designó por unanimidad al ingeniero en Minas por “sus competencias técnicas, conocimiento de la industria, capacidad de liderazgo, su fortaleza en la conformación de equipos, la interacción con distintas instancias del gobierno corporativo”, señalan en un comunicado, además de la trayectoria.

Araneda tiene estudios en metalurgia extractiva y reingeniería en procesos de negocios y estuvo desde 1987 hasta 2012 en El Teniente, en la Región de O’Higgins, pasando también por Operaciones Norte.

Pizarro habría presentado su renuncia tras encabezar durante su gestión la reformulación y construcción de los proyectos estructurales y el inicio de la transformación organizacional de la cuprífera.

No obstante, no estuvo exento de polémica luego de que en el viaje a China del Presidente Sebastián Piñera, no asistiera ningún representante de la empresa.