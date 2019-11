Colegio de Profesores se suma a movilización de este lunes y huelga general para mañana

La convocatoria acordada desde de Unidad Social -que agrupa a más de cien organizaciones sindicales, gremiales y sociales- también manifestó su rechazo al acuerdo parlamentario de convocar a un plebiscito por el cambio de Constitución, por considerarlo “insuficiente y ambiguo”.

El Directorio Nacional del Colegio de Profesores convocó al Magisterio a movilizaciones para los días lunes 25 y huelga general para el día martes 26 de noviembre, con el fin de exigir una respuesta al gobierno sobre la llamada agenda social.

La convocatoria acordada desde de Unidad Social -que agrupa a más de cien organizaciones sindicales, gremiales y sociales- también manifestó a través un comunicado su rechazo al acuerdo parlamentario de convocar a un plebiscito por el cambio de Constitución, por considerarlo “insuficiente y ambiguo”.

En ese sentido, plantearon que “se acordó insistir en que las demandas sociales deben ser satisfechas y el gobierno debe responder por las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante los días de protesta”.

Por su parte, el presidente del Magisterio, Mario Aguilar, sostuvo en conversación con Emol que la principal demanda tiene que ver con la “agenda social”, recordando que hace unas semanas presentaron un petitorio al gobierno a través de una carta que no ha sido respondida.

Así, hizo énfasis en que no están dispuestos a participar de “una negociación de cocina, (pero sí) estamos dispuestos a explicar al gobierno lo que estamos demandando”.

“Además sobre agenda social no hay nada, a parte de este acuerdo que hubo en el Senado, que a nuestro entender es insuficiente. No se toca el modelo, no se tocan las utilidades de las AFP, las utilidades de los bancos, no se acuerda mayor carga tributaria a los ingresos más altos”, planteó.

Consultado sobre cuántas personas podrían plegarse al llamado de movilización, Aguilar sostuvo que estima una adhesión de 1 millón y medio de trabajadores, desde el sector público como Confusam, gremios de la salud, y municipalidades, entre otros.

En el caso del sector privado, participan los portuarios, trabajadores del cobre, del comercio y bancarios.

El dirigente enfatizó en que “lo que nos interesa marcar es el mundo organizado, somos convocantes a una organización no violenta,

En tanto, desde el sitio web del Magisterio compartieron un instructivo para las jornadas antes indicadas que contemplan una marcha este lunes a las 17 horas contra la violencia de género, y un cacerolazo para las 21 horas.

Para mañana, se convoca desde las cero horas a un paro/huelga general, y marchas en todo el país desde las 1 horas.

Puntos claves del petitorio

Emol accedió a la carta presentada por el Magisterio, donde se da cuenta de los puntos clave de la carta que hicieron llegar a La Moneda el pasado 5 de noviembre.

En ella, solicitan al Presidente Sebastián Piñera que les entregue una respuesta por escrito en un plazo de 5 días por si “están disponibles a realizar los cambios profundos constitucionales que todo un país exige hoy en las calles”.

Los nueve puntos centrales que detallan son:

1. Nueva Constitución vía Asamblea Constituyente.

2. Derechos Humanos: juicio y castigo a los culpables de violaciones a los DD.HH.

3. Salario mínimo de 500 mil pesos para trabajadores públicos y privados.

4. Reconocimiento pleno de la libertad sindical: negociación ramal y huelga efectiva.

5. Pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos.

6. Canasta de servicios básicos protegidos.

7. Derecho al transporte público.

8. Reducción de la jornada de trabajo.

9. Protección de los derechos sociales a salud, educación, vivienda.

“Les comunicamos que vamos a profundizar las medidas de presión y vamos a organizar una nueva Huelga General que avance hacia la Asamblea Constituyente y permita ir dando cumplimiento al Pliego de los y las Trabajadores”, finaliza el documento.

