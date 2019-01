Comisión investigadora responsabiliza al gobierno anterior por contaminación en Quintero

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados responsabilizó con nombre y apellido a autoridades del gobierno anterior por los episodios de contaminación ambiental que afectaron a Quintero, Concón y Puchuncaví.

En concreto, se apuntó al ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, por no haber ofrecido soluciones a las observaciones que realizó la Contraloría General de la República al plan presentado en 2017.

Lo anterior en el marco de la votación del informe entregado a la Cámara para el plan de descontaminación de las comunas mencionadas, escrito que fue aprobado la jornada de este jueves por 131 votos a favor y una abstención.

En una presentación cercana a los 60 minutos, el diputado Diego Ibáñez (Movimiento Autonomista), presidente de la comisión investigadora, entregó los principales lineamientos del informe que cuenta con 44 conclusiones y un capítulo de recomendaciones.

El propio parlamentario indicó que mucho del trabajo legislativo realizado está en manos del presidente Sebastián Piñera, quien recibirá este informe con las observaciones que buscan solucionar algunos elementos de la crisis estructural de Quintero y Puchuncaví.

“Apuntan a modificar la legislación por la iniciativa exclusiva del presidente para que no sea favorable al gran empresariado y responda a las comunidades”, señaló.

El diputado Luis Pardo (RN) se concentró en las responsabilidades políticas y además de confirmar que la mayoría del informe fue votado por unanimidad, aclaró que el documento solamente responsabiliza con nombre y apellido a autoridades del gobierno anterior.

“Las únicas autoridades, cuya responsabilidad ha sido explicitada y determinada por el informe, son las de Medio Ambiente del gobierno anterior”, expresó.

En particular, en la conclusión número cuatro del documento, responsabilizan al ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, de no haber ofrecido soluciones a las observaciones que realizó la Contraloría General de la República al plan presentado el 2017, por el gobierno de Michelle Bachellet.

El diputado Andrés Longton (RN) indicó que el informe reiteró una falta de probidad de la administración anterior, por el caso del exjefe de la división de calidad del aire que se fue a trabajar a ENAP. Una de las conclusiones del documento, es que la fiscalización debe aumentar.

“Nos parece absolutamente grave, porque se pierde la parcialidad, tenemos que ser mucho más exigentes con respecto a las normas de probidad”, mencionó.

En tanto, la diputada Carolina Marzán (PPD), recordó una de las conclusiones que ella misma solicitó fuese incorporada: La lentitud y la no respuesta de muchas autoridades a citaciones y oficios pedidos para avanzar en la investigación, como señal de una intención nula de operar sobre los temas de fondo que llevaron a la zona a un escenario de crisis.

Entre las recomendaciones principales, los diputados pidieron generar un plan de emergencia para catástrofes ambientales y químicas, nuevas mediciones de suelos, aire y agua potable, y que el Instituto de Salud Pública realice exámenes toxicológicos para determinar si hay o no contaminantes en el cuerpo de las personas que habitan la zona.